Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει την πίεση για την απόκτηση στόπερ, επιχειρώντας να φτάσει σε συμφωνία με τον Παντελή Χατζηδιάκο και να τον φέρει στην Ολλανδία. ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ήδη στην τέταρτη ημέρα της προετοιμασίας του στο Ζαλτμπόμελ και πλέον γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο πως ο μεγάλος στόχος είναι η ενίσχυσή του στο κέντρο της άμυνας.

Ήδη στο ρόστερ βρίσκεται ο Αρίτζ Ελουστόντο, ο οποίος είναι στην Ολλανδία και θα αρχίσει σταδιακά να μπαίνει σε κανονικούς αγωνιστικούς ρυθμούς, ενώ διαθέσιμος είναι πλέον ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ενώ υπάρχει και ο Δημήτρης Μπαταούλας. Ωστόσο, στον ΠΑΟΚ θεωρούν πως η θέση του στόπερ χρειάζεται ακόμη δύο προσθήκες, με τον Χατζηδιάκο να αποτελεί την πρώτη και πιο σημαντική επιλογή.

Στο θέμα της μεταγραφής του Ελληνα διεθνή στόπερ καταβάλλεται νέα προσπάθεια προκειμένου να πλησιάσουν περισσότερο στις απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή και ακολούθως να υπάρξει συμφωνία και με την Κοπεγχάγη.

Οι «ασπρόμαυροι» εξακολουθούν να ακολουθούν το μεταγραφικό πλάνο που έχουν σχεδιάσει ο Λέο Μάτος και ο Αντρέ Βιεϊρίνια, χωρίς βιαστικές κινήσεις και με στόχο να αποκτηθούν ποδοσφαιριστές που θα ταιριάζουν απόλυτα στις απαιτήσεις του Αλέσιο Λίσι. Την ίδια στιγμή, όμως, γνωρίζουν πως υπάρχουν ακόμη σημαντικά κενά στο ρόστερ, τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν πριν από τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Η τριάδα Μάτος, Βιεϊρίνια και Λίσι έχει ανάψει το «πράσινο φως» για την περίπτωση του Χατζηδιάκου, καθώς θεωρεί ότι μπορεί να αποτελέσει βασικό κομμάτι της νέας αμυντικής γραμμής του ΠΑΟΚ.