Η Super League ανακοίνωσε ότι η Γενική Συνέλευσή της θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου, όπου θα εγκριθεί η προκύρηξη του νέου πρωταθλήματος.

Η ανακοίνωση της Super League

«Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 30/06/2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 στις 16:00, θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1. Έγκριση Προκήρυξης Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών), αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

2. Διάφορα.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, κατά το άρθρο 15 του Καταστατικού του Συνεταιρισμού, θα λάβει χώρα α’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 και ώρα 16:00, με τα ίδια ως άνω θέματα ημερησίας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, κατά την α’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα λάβει χώρα β’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 και ώρα 16:00, με τα ίδια ως άνω θέματα ημερησίας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση».

