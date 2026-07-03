Επίσημη μορφή πήρε η συνεργασία του Άρη με τον πασίγνωστο Άβραμ Γκραντ. Ο ρόλος που θα έχει στους «κιτρίνους».

Λίγα λετπά μετά το ρεπορτάζ του Gazzetta, ήρθε η επιβεβαίωση για τη συνεργασία του Άρη με τον Ισραηλινό πρώην τεχνικό Άβραμ Γκραντ. Η «κίτρινη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόσληψή και διευκρίνισε πως η θέση που θα έχει θα είναι εκείνη του συμβούλου της διοίκησης.

Εκείνος βρίσκεται στις ΗΠΑ αυτή την περίοδο, αφού είναι καλεσμένος της FIFA για το Μουντιάλ κι έτσι αναμένεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη για να... σηκώσει μανίκια μετά τα μέσα του Ιουλίου οπότε και τελειώνει η διοργάνωση.

Η ανακοίνωση του Άρη

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη συμφωνία μας με τον Άβραμ Γκραντ ως νέου Συμβούλου Διοίκησης της ΠΑΕ ΑΡΗΣ.



Με μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίους Ευρωπαϊκούς Συλλόγους και Εθνικές Ομάδες, ο κ. Γκραντ θα ενισχύσει τον Σύλλογό μας, θα υποστηρίξει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και θα συμβάλει στην βελτίωση της ομάδας μας εντός κι εκτός γηπέδου.

Το προφίλ του Άβραμ Γκραντ

Για το προφίλ του 71χρονου Ισραηλινού οι ιδιαίτερες συστάσεις κρίνονται μη απαραίτητες καθώς ο Αβραάμ Γκραντ κατατάσσεται στις πλέον γνώριμες φιγούρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου με μακρά θητεία στη Μεγάλη Βρετανία και σε φημισμένες ομάδες όπως η Τσέλσι. Γεννημένος στην Τίκβα, γόνος οικογένειας που επέζησε από το Ολοκαύτωμα και στη συνέχεια από τη Σιβηρία, ο 71χρονος πλέον Γκραντ έχει παραδεχθεί ότι η πορεία της οικογένειάς του διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του.

Από το Ισραήλ στο περιβάλλον του Ρόμαν Αμπράμοβιτς

Ο Ισραηλινός δεν έκανε επαγγελματική καριέρα ως ποδοσφαιριστής, αντιθέτως, από μικρή ηλικία επέλεξε την προπονητική και στην πραγματικότητα αφοσιώθηκε σε αυτή ξεκινώντας στις αρχές της δεκαετίας του ’80 όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας της γενέτειράς του (Χαποέλ Πετάχ Τίκβα). Επενδύοντας σε νεαρούς ποδοσφαιριστές και εφαρμόζοντας σύγχρονες τακτικές για την εποχή, ο Άβρααμ Γκραντ πέτυχε κάτι που φάνταζε ακατόρθωτο με την κατάκτηση του εγχώριου Πρωταθλήματος. Η δουλειά του στη Χαποέλ Τίκβα (1986-1991) οδήγησε και στην προπονητική αναβάθμισή του με την πρόσληψη στην τεχνική ηγεσία της Μακάμπι Τελ Αβίβ (1991-95) με την οποία κατέκτησε τέσσερις τίτλους. Έως και το 2006 παρέμεινε στο Ισραήλ βρισκόμενος είτε στην τεχνική ηγεσία της Μακάμπι Τελ Αβίβ ή της Μακάμπι Χάιφα, πριν την ανάληψη της εθνικής Ισραήλ (2002-06).

Πριν ολοκληρώσει τη συνεργασία του με την ομοσπονδία του Ισραήλ ανέλαβε τη θέση του τεχνικού διευθυντή στην Πόρτσμουθ. Η σπουδαιότερη στιγμή στην καριέρα του ήρθε το 2007 όταν προσλήφθηκε στη θέση του τεχνικού διευθυντή της Τσέλσι και μάλιστα ανέλαβε και την τεχνική ηγεσία τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους έπειτα από την αποχώρηση του Ζοζέ Μουρίνιο. Το διαζύγιο με τον Πορτογάλο τεχνικό σε συνδυασμό με την παράδοση του… πάγκου στον Γκραντ είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους οπαδούς της Τσέλσι. Κατά τα αγγλικά media, ο Γκραντ ήταν εντός του στενού περιβάλλοντος συνεργατών του Ρόμαν Αμπράμοβιτς, αυτός ήταν ένας από τους λόγους της επιλογής του αλλά και της απόλυτης υποστήριξης που έλαβε από τον οργανισμό απέναντι στην εχθρική στάση των οπαδών της ομάδας.

Πέραν της αποχώρησης του Μουρίνιο, ένα από τα στοιχεία που είχαν εκνευρίσει τους οπαδούς της Τσέλσι ήταν ότι τότε ο Γκραντ δεν διέθετε τα ανώτερα πτυχία προπονητή της UEFA. Ωστόσο, υπό τις οδηγίες του Ισραηλινού, η Τσέλσι έφτασε στον τελικό του Champions League όπου ηττήθηκε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη διαδικασία των πέναλτι. Στο τέλος της σεζόν, η ομάδα του Λονδίνου διέκοψε τη συνεργασία της με τον Γκραντ ο οποίος επέστρεψε στην Πόρτσμουθ και στη θέση του τεχνικού διευθυντή.

Τον Νοέμβριο του 2009 άλλαξε και πάλι ο ρόλος του με την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, και πάλι όμως αυτή η συνεργασία δεν μακροημέρευσε παρότι η Πόρτσμουθ έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου. Η Γουέστ Χαμ αποτέλεσε το επόμενο κεφάλαιο στην καριέρα του και μάλιστα με συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών το οποίο υπέγραψε το 2010. Το ξεκίνημα της χρονιάς (2010-11) ήταν καταστροφικό για την ομάδα του Λονδίνου και η συνεργασία ολοκληρώθηκε πολύ πρόωρα. Ακολούθησε η Παρτίζαν Βελιγραδίου (2012) με την οποία κατέκτησε το Πρωτάθλημα και η τετραετία στην Γκάνα (2014-2018). Η τελευταία δουλειά του Ισραηλινού τεχνικού ήταν στην τεχνική ηγεσία της Ζάμπια έως και τον περασμένο Οκτώβρη λόγω του αποκλεισμού της αφρικανικής χώρας από την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η σχέση με την εταιρία Solmate

Μετά από πορεία τεσσάρων δεκαετιών στους πάγκους ή στη θέση του αθλητικού διευθυντή φημισμένων ομάδων, τον περασμένο Ιανουάριο ο Άβρααμ Γκραντ αποσύρθηκε από την επαγγελματική σκηνή του ποδοσφαίρου, κυρίως όμως αποφάσισε να κάνει εντυπωσιακή στροφή στην καριέρα του.

Για την ακρίβεια, προσλήφθηκε στη θέση του επικεφαλής των αθλητικών επιχειρήσεων στον όμιλο Solmate (πρώην Brera Holdings), μιας εταιρίας κρυπτογράφησης και υποδομής του δικτύου Solana, με έμφαση στις επενδύσεις ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων η οποία εδρεύει στο Άμπου Ντάμπι. Βάσει των πληροφοριών που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, πρόκειται για εταιρία η οποία είχε εξασφαλίσει χρηματοδότηση 300 εκατ. δολαρίων υποστηριζόμενη από μεγάλους επενδυτικούς ομίλους. Μία από τις αρχικές δραστηριότητες της Brera Holdings – σε αθλητικό επίπεδο – ήταν η απόκτηση ποδοσφαιρικών συλλόγων και προς αυτήν την κατεύθυνση επένδυσε στις Γιούβε Στάμπια, Μπρέρα Μιλάνο (Ιταλία), Στρούμιτσα, Τιβέριγια (Βόρεια Μακεδονία), Τσουνέμε (Μοζαμβίκη), Μπρέρα (Μονγκολία).

Σύντομα εκτίμησε ότι η επένδυση σε ομάδες μικρών κατηγοριών ή σε χώρες όπου το ποδόσφαιρο υστερεί σε επίπεδο δημοφιλίας είναι αρκετά πιο απαιτητική σε σύγκριση το επίπεδο ανταπόδοσης. Αυτό ήταν το σκεπτικό πώλησης, διάλυσης ή απλά απόσυρσης από τις ομάδες όπως για παράδειγμα από τη Γιούβε Στάμπια. Πλέον μένει να διευκρινιστεί αν ο Άβρααμ Γκραντ διατηρεί τη σχέση συνεργασίας με τον συγκεκριμένο επενδυτικό όμιλο ο οποίος από το φθινόπωρο του 2025 αφοσιώθηκε στον τομέα των κρυπτονομισμάτων παράλληλα της σταδιακής εγκατάλειψης των αθλητικών σχεδίων.