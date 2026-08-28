Λίγες ώρες πριν την επιβίβασή του στο αεροπλάνο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, ο Αλεξάντρ Ζαουαί αγωνίστηκε στη νίκη της Μπαστιά επί της Καέν.

Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία με την Μπαστιά για την αγορά των δικαιωμάτων του 21χρονου μέσου από την Ακτή Ελεφαντοστού αλλά και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή για συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών. Μάλιστα οι «κίτρινοι» σημείωσαν ότι ο Αλέξάντρ Ζαουαί αναμένεται στη Θεσσαλονίκη μέσα στο Σαββατοκύριακο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του καθώς επίσης και για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Χθες (27/8) ο Ζαουαί αγωνίστηκε στη νίκη της Μπαστιά επί της Καέν αλλά δεν ήταν στις βασικές επιλογές του προπονητή του. Για την ακρίβεια, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 85ο λεπτό στην εκτός έδρας νίκη της ομάδας του με 0-1.