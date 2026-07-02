Χαρδαλιάς: «Δίπλα σε κάθε αθλητικό έργο η Περιφέρεια, ο Ολυμπιακός αποκτά το γήπεδο που του αξίζει»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε πως ο Ολυμπιακός αποκτά το γήπεδο που του αξίζει και πως η Περιφέρεια θα είναι δίπλα σε κάθε αθλητικό έργο.

Ο Ολυμπιακός σε λίγα χρόνια θα αποκτήσει ένα ακόμα μεγαλύτερο γήπεδο, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να παρουσιάζει το πως θα είναι το νέο «Καραϊσκάκης». Στην παρουσίαση που έλαβε χώρα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το παρών έδωσε και ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Ο Περιφερειάρχης ανέφερε μεταξύ άλλων πως οι «ερυθρόλευκοι» θα αποκτήσουν το γήπεδο που τους αξίζει και επισήμανε πως η Περιφέρεια θα είναι δίπλα σε κάθε αθλητικό έργο.

Αναλυτικά ανέφερε τα εξής: «Είναι εντυπωσιακό, ένα στολίδι. Κάθε νέα υποδομή για τη χώρα είναι ένα βήμα μπροστά. Ο Ολυμπιακός αποκτά το γήπεδο που αξίζει για την πορεία του. Η περιφέρεια είναι δίπλα σε κάθε αθλητικό έργο στο Λεκανοπέδιο. Η δική μας δουλειά είναι στις αδειοδοτήσεις. Έχουμε ξεκαθαρίσει πως το κομμάτι του αθλητισμού είναι πολύ σημαντικό για εμάς.

Προχωρούν έργα στον Πειραιά. Συνολικά κάνουμε επτά κολυμβητήρια στην Αττική. Η περιφέρεια προχωρά με τα τέσσερα εθνικά κέντρα, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, υγρού στίβου, που θα φιλοξενήσουν τις εθνικές ομάδες. Το στίγμα είναι πως περισσότερες υποδομές σημαίνουν περισσότερα παιδιά. Θέλουμε να κάνουμε βήματα μπροστά».