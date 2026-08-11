Τομαράς: «Ο κατηγορηματικός Μεντιλίμπαρ και οι 700 και πλέον φίλοι του Ολυμπιακού στην Ολλανδία»
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται από την Δευτέρα στο Ναϊμέγκεν για το εκτός έδρας παιχνίδι με την ολλανδική ομάδα. Ο απεσταλμένος του Gazzetta, Δημήτρης Τομαράς, μετέφερε σε βίντεό του - μετά την τελευταία χρονικά προπόνηση του Ολυμπιακού στο γήπεδο της Ναϊμέγκεν - το σχόλιό του, το τι καιρό συνάντησε εκεί ο πειραϊκός σύλλογος, τα λεγόμενα των Μεντιλίμπαρ - Ελ Καμπί αλλά και την σημαντική στήριξη που θα έχει ξανά από τον κόσμο του. Στο Ναϊμέγκεν θα βρεθούν 700 και πλέον φίλοι του Ολυμπιακού για το ματς.
🔴⚪ Το σχόλιο του Δημήτρη Τομαρά από την Ολλανδία ενόψει της αυριανής ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν#olympiacosfc pic.twitter.com/pAnOEgR4gZ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 10, 2026
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