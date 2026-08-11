Τομαράς: «Ο κατηγορηματικός Μεντιλίμπαρ και οι 700 και πλέον φίλοι του Ολυμπιακού στην Ολλανδία»

Ο Ολυμπιακός έχει μία συγκεκριμένη αγωνιστική αποστολή στο Ναϊμέγκεν με τον απεσταλμένο του Gazzetta, Δημήτρη Τομαρά, να κάνει το σχόλιό του.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται από την Δευτέρα στο Ναϊμέγκεν για το εκτός έδρας παιχνίδι με την ολλανδική ομάδα. Ο απεσταλμένος του Gazzetta, Δημήτρης Τομαράς, μετέφερε σε βίντεό του - μετά την τελευταία χρονικά προπόνηση του Ολυμπιακού στο γήπεδο της Ναϊμέγκεν - το σχόλιό του, το τι καιρό συνάντησε εκεί ο πειραϊκός σύλλογος, τα λεγόμενα των Μεντιλίμπαρ - Ελ Καμπί αλλά και την σημαντική στήριξη που θα έχει ξανά από τον κόσμο του. Στο Ναϊμέγκεν θα βρεθούν 700 και πλέον φίλοι του Ολυμπιακού για το ματς.