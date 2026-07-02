Ο Χατζηδάκης στον Βοτανικό: «Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο νέο του γήπεδο τη σεζόν 2027-2028»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης επιθεώρησε τα έργα στον Βοτανικό και τόνισε πως ο Παναθηναϊκό θα μπει στο γήπεδό του την ερχόμενη σεζόν.

Επισκέψεις είχαν στο εργοτάξιο του Βοτανικού το πρωί της Πέμπτης (02/07), αφού ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης πέρασε από κει προκειμένου να παρακολουθήσει την πορεία των εργασιών.

Στο περιθώρο της επίσκεψης αυτής έκανε και μία δήλωση τονίζοντας πως ο Παναθηναϊκός θα παίξει εκεί τη σεζόν 2027-2028, αφου τα έργα θα ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2027. Τόνισε δε πως η ολοκλήρωση του έργου αυτού θα είναι θετική τόσο για το «τριφύλλι» και το ελληνικό ποδόσφαιρο όσο και για την ίδια την Αθήνα, αφού αποτελεί μέρος της Διπλής Ανάπλασης.

Η δήλωση του Κωστή Χατζηδάκη

«Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027. Με άλλα λόγια, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό στo πρωτάθλημα 2027-28. Θετικό νέο για τον Παναθηναϊκό, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, θετικό νέο και για την Αθήνα, καθώς αυτό το γήπεδο εντάσσεται στη διπλή ανάπλαση».