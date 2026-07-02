ΠΑΟΚ: Άλλαξε η μέρα άφιξης του Τάισον στην Ολλανδία

ΠΑΟΚ: Άλλαξε η μέρα άφιξης του Τάισον στην Ολλανδία

Ρεπορτάζ:  Σταύρος Σουντουλίδης
ΠΑΟΚ: Άλλαξε η μέρα άφιξης του Τάισον στην Ολλανδία

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Ο Τάισον δεν θα φτάσει τελικά σήμερα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ κι αυτός είναι ο λόγος.

Ο Τάισον ήταν προγραμματισμένο να φτάσει στην Ολλανδία το μεσημέρι της Πέμπτης (02/07) για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ στο Ζαλτμπόμελ, όμως αυτό τελικά δεν θα συμβεί για έναν λόγο που έχει να κάνει με γραφειοκρατικά ζητήματα.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ που θα επεκτείνει τη συνεργασία του με τον «δικέφαλο του βορρά» για έναν ακόμη χρόνο, θα χρειαστεί να πάει πρώτα στη Θεσσαλονίκη ώστε να λύσει ένα γραφειοκρατικό ζήτημα.

Αφότου λυθεί αυτό, θα ταξιδέψει στην Ολλανδία και στο Ζαλτμπόμελ, για να πάρει μέρος στις προπονήσεις που γίνονται στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας των «ασπρόμαυρων» υπό τις οδηγίες του νέου τους προπονητή, Αλέσιο Λίσι. Αυτό αναμένετα να συμβεί την Παρασκευή (03/07), αν όλα πάνε καλά.

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@Photo credits: INTIME, ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
     

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