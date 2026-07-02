Τα δύο γκολ απέναντι στην Μπέβερεν ήταν η πρώτη μεγάλη ένεση αυτοπεποίθησης για τον Χρήστο Ζαφείρη. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Ο Χρήστος Ζαφείρης είχε ανάγκη μια τόσο καλή εμφάνιση, όπως αυτή απέναντι στην Μπέβερεν. ΟΚ, το εμπόδιο μπορεί να αποδείχθηκε αρκετά χαμηλό , αλλά όπως και να το κάνουμε δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη η χθεσινή απόδοση του Έλληνα διεθνή μέσου του ΠΑΟΚ.

Δεν ήταν μόνο τα δύο γκολ. Ήταν ο τρόπος που τα πανηγύρισε. Με ένταση, με πάθος, σχεδόν με έκρηξη. Για έναν ποδοσφαιριστή που σπάνια αφήνει τα συναισθήματά του να φανούν τόσο έντονα, οι αντιδράσεις του μετά από κάθε γκολ έλεγαν πολλά.

Έστω κι αν επρόκειτο για φιλικό προετοιμασίας, η αξία αυτών των δύο τερμάτων μπορεί να αποδειχθεί μεγαλύτερη από ένα γκολ σε επίσημο παιχνίδι πρωταθλήματος. Γιατί ο «Ζάφι» τα είχε ανάγκη. Ξεκάθαρα.



Το πρώτο εξάμηνό του στην Τούμπα δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε ούτε ο ίδιος ούτε ο ΠΑΟΚ. Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου βρέθηκε αρκετές φορές στο επίκεντρο της κριτικής, με τη μουρμούρα της εξέδρας να φτάνει μέχρι τον αγωνιστικό χώρο. Είναι από εκείνες τις καταστάσεις που δύσκολα αφήνουν ανεπηρέαστο έναν ποδοσφαιριστή. Η βοή της Τούμπας.

Στην Ολλανδία, όμως, δείχνει διαφορετικός. Πιο ανάλαφρος. Πιο εκρηκτικός. Πιο αποφασισμένος.

Απόδειξη; Τα δύο γκολ ήρθαν μέσα από προσωπικές ενέργειες και από την πίεση που άσκησε επί προσωπικού μέχρι εκεί που ο αντίπαλος δεν περίμενε ότι θα συνεχίσει να κυνηγά τη φάση. Δεν ήταν τυχαίες στιγμές. Ήταν η απόλυτη εφαρμογή όσων ζητά καθημερινά ο Αλέσιο Λίσι στις προπονήσεις.

Και δεν έμεινε εκεί.

Έχασε άλλες δύο μεγάλες ευκαιρίες για να ολοκληρώσει χατ τρικ. Ακόμη και σε φιλικό προετοιμασίας, ένα χατ τρικ αποκτά ξεχωριστή αξία όταν μέχρι χθες δεν είχες καταφέρει να ανοίξεις λογαριασμό με τη νέα σου ομάδα.

Η εικόνα του, όμως, δεν περιορίστηκε στο σκοράρισμα. Αγωνιζόμενος ως «οκτάρι», με τον νεαρό Σαρρή πίσω του στον άξονα, ξεδίπλωσε και το δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού του. Η κάθετη πάσα στον Πέλκα για το τέταρτο γκολ ήταν ίσως η πιο ποιοτική στιγμή του απογεύματος του, μια ενέργεια που έδειξε γιατί ο ΠΑΟΚ επένδυσε τόσα πολλά πάνω του.

Το σημαντικότερο, πάντως, ήταν η συνέπεια με την οποία ακολούθησε το πλάνο του νέου προπονητή. Έτρεξε, πίεσε, έκλεψε μπάλες, κάλυψε χώρους και υπηρέτησε μέχρι κεραίας όσα του ζήτησε ο Αλέσιο Λίσι.

Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν ο νέος ΠΑΟΚ θα πετύχει. Στο ποδόσφαιρο δεν κλείνεις ποτέ ραντεβού με την επιτυχία.

Το πρώτο συμπέρασμα, όμως, μοιάζει ήδη ξεκάθαρο.

Ο Αλέσιο Λίσι απέκτησε πολύ γρήγορα έναν ποδοσφαιριστή που πιστεύει απόλυτα στον τρόπο που θέλει να παίξει η ομάδα του.

Και ο Χρήστος Ζαφείρης βρήκε στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας κάτι που έψαχνε εδώ και μήνες. Την πρώτη μεγάλη δόση αυτοπεποίθησης με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει