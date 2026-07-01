Στην Παραγουάη και την Γκουαρανί θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία που φέτος αγωνίστηκε στον Παναιτωλικό.

Νέο σταθμό στην καριέρα του βρήκε ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία. Ο 33χρονος Αργεντινός επιθετικός που φέτος αγωνίστηκε σε 12 παιχνίδια με τον Παναιτωλικό σκοράροντας τρεις φορές θα συνεχίσει στην Παραγουάη και την Γκουαρανί.

Οι Παραγουανοί ανακοίνωσαν και επίσημα την απόκτηση του έμπειρου επιθετικού και στάθηκαν ακριβώς σε αυτό, στην εμπειρία που έχει το νέο τους απόκτημα.