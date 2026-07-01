Στην Παραγουάη συνεχίζει ο Γκαρσία
Νέο σταθμό στην καριέρα του βρήκε ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία. Ο 33χρονος Αργεντινός επιθετικός που φέτος αγωνίστηκε σε 12 παιχνίδια με τον Παναιτωλικό σκοράροντας τρεις φορές θα συνεχίσει στην Παραγουάη και την Γκουαρανί.
Οι Παραγουανοί ανακοίνωσαν και επίσημα την απόκτηση του έμπειρου επιθετικού και στάθηκαν ακριβώς σε αυτό, στην εμπειρία που έχει το νέο τους απόκτημα.
🫵🏻 Poderío ofensivo— Club Guarani (@ClubGuarani) July 1, 2026
Juan Manuel García, delantero con experiencia internacional, se suma al legendario. #VamosLegendario🟡⚫️ pic.twitter.com/Kj5h1nXe0n
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