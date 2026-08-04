Ο Παναιτωλικός δημοσίευσε video με πλάνα της κάμερας της ΠΑΕ από την εκδήλωση της αποκάλυψης του αγάλματος του Τίτορμου.

Ο Τίτορμος θα κοσμεί πλέον το γήπεδο του Παναιτωλικού, καθώς το βράδυ της Δευτέρας (3/8) αποκαλύφθηκε στην κεντρική είσοδο του γηπέδου το μεγαλειώδες άγαλμα, ύψους 4 μέτρων, σε μια υπέροχη εκδήλωση, την οποία κάλυψε το Gazzetta με πλούσιο φωτορεπορτάζ.

Η «κιτρινομπλέ» ΠΑΕ δημοσίευσε video στα Social Media με πλάνα από όσα έγιναν από το απόγευμα που άρχισε η εκδήλωση μέχρι και τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος που φιλοτέχνησε ο Αγρινιώτης, Δημήτρης Στούμπος

Το... μπλε πανί για να αποκαλυφθεί ο πελώριος Τίτορμος τράβηξαν από κοινού ο πρόεδρος της ΠΑΕ Μάκης Μπελεβώνης και το μέλος του Δ.Σ Γιώργος Σωτηρόπουλος, ο οποίος ήταν ο χορηγός γι' αυτό το υπέροχο έργο τέχνης, το οποίο πλέον αποτελεί τοπόσημο της πόλης.