Παναιτωλικός: Τα αποκαλυπτήρια του Τίτορμου μέσα από την κάμερα της ΠΑΕ
Ο Τίτορμος θα κοσμεί πλέον το γήπεδο του Παναιτωλικού, καθώς το βράδυ της Δευτέρας (3/8) αποκαλύφθηκε στην κεντρική είσοδο του γηπέδου το μεγαλειώδες άγαλμα, ύψους 4 μέτρων, σε μια υπέροχη εκδήλωση, την οποία κάλυψε το Gazzetta με πλούσιο φωτορεπορτάζ.
Η «κιτρινομπλέ» ΠΑΕ δημοσίευσε video στα Social Media με πλάνα από όσα έγιναν από το απόγευμα που άρχισε η εκδήλωση μέχρι και τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος που φιλοτέχνησε ο Αγρινιώτης, Δημήτρης Στούμπος
Το... μπλε πανί για να αποκαλυφθεί ο πελώριος Τίτορμος τράβηξαν από κοινού ο πρόεδρος της ΠΑΕ Μάκης Μπελεβώνης και το μέλος του Δ.Σ Γιώργος Σωτηρόπουλος, ο οποίος ήταν ο χορηγός γι' αυτό το υπέροχο έργο τέχνης, το οποίο πλέον αποτελεί τοπόσημο της πόλης.
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