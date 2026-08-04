Παναιτωλικός: Μικροί και μεγάλοι φωτογραφίζονται με το άγαλμα του Τίτορμου!
Το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, η οικογένεια του Παναιτωλικού βίωσε μια ιστορική στιγμή με τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου έξω από τη Θύρα 1 (το Gazzetta κάλυψε την εκδήλωση με πλούσιο ρεπορτάζ).
Ενα γλυπτό 4 μέτρων που στο εξής θα είναι... άγρυπνος φρουρός στο «κλουβί», αλλά ήδη είναι και πόλος έλξης για τον κόσμο της ομάδας, που κατά εκατοντάδες βρέθηκαν στην τελετή των αποκαλυπτηρίων. Από το πρωί της Τρίτης, την επομένη της εκδήλωσης, φίλοι του Παναιτωλικού, κάθε ηλικίας δεν χάνουν την ευκαιρία να βρεθούν δίπλα στον γιγαντιαίο Τίτορμο για μια φωτογραφία. Με τον τρόπο αυτό δείχνουν για ακόμη μια φορά την σύνδεση που έχει το Αγρίνιο και οι δημότες του με το καμάρι της πόλης που δεν είναι άλλος από τον Παναιτωλικό.
Ανάμεσα στα δεκάδες «κλικς» της ημέρας ξεχωρίζει η φωτογραφία (που πρωτοδημοσίευσε η ιστοσελίδα TitormosΝet.gr) ενός μπόμπιρα που φορώντας την φανέλα του Παναιτωλικού στέκεται με δέος και κοιτάζει τον... γίγαντα της μυθολογίας!
Θεωρείται βέβαιο πως πλέον καθημερινά αρκετός κόσμος θα περνάει από το γήπεδο για να φωτογραφίσει και να φωτογραφηθεί με τον Τίτορμο, κάτι που αναμένεται σε πρώτη φάση να κορυφωθεί στα 2 εντός έδρας ματς του Αυγούστου, για τη Superleague, κόντρα σε Αστέρα Τρίπολης και Καλαμάτα!
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