Ο κύκλος του Χρήστου Καρυπίδη έκλεισε στον ΠΑΟΚ και λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον ΟΦΗ, έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο του Δικεφάλου του βορρά.

Ο Χρήστος Καρυπίδης αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ μετά από επτά χρόνια παρουσίας στην ομάδα, λίγες ώρες αφότου ανακοινώθηκε επίσημα από τον ΟΦΗ ως ο νέος διευθυντής ποδοσφαίρου.

Με μια μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ευχαρίστησε την οικογένεια Σαββίδη, τους συνεργάτες του και τον κόσμο του Δικεφάλου του βορρά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

«Όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, ο χρόνος περνάει σαν νερό. Εφτά χρόνια μετά την έναρξη ενός συναρπαστικού ταξιδιού, ήρθε η ώρα να αποχαιρετίσω τον ΠΑΟΚ.

Υπηρέτησα πιστά από θέσεις ευθύνης τον Σύλλογο, που μου έδωσε όλα τα εφόδια να εξελιχθώ, να μάθω, να σπουδάσω και να σκληραγωγηθώ σε συνθήκες υψηλής πίεσης και πρωταθλητισμού. Και προσπάθησα να μείνω πιστός στην αρχή μου πως κάθε «εγώ» είναι μέρος ενός μεγαλύτερου «εμείς».

Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στην οικογένεια Σαββίδη για την εμπιστοσύνη, την στήριξη, την διδακτική πίεση που μου άσκησαν για να εξελιχθώ.

Οφείλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους προπονητές, ποδοσφαιριστές, μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος, τα στελέχη και ίσως πάνω απ´ όλους στους αφανείς ήρωες πίσω από τα φώτα, τους εργαζόμενους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ σε κάθε έναν από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για την στήριξη, την αφοσίωση και το πάθος τους, που μας έδωσε δύναμη κάθε φορά που νιώθαμε να τη χάνουμε. Είστε η ψυχή αυτού του Συλλόγου.

Τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ θα ήταν όμορφο να γιορταστούν με τίτλους. Αντ´ αυτού γιορτάστηκαν με κάτι που σε βάθος χρόνου είναι ίσως σημαντικότερο: με την συνειδητοποίηση ότι και στις πιο δύσκολες στιγμές, ο ΠΑΟΚ βρίσκει την ανθεκτικότητα, το πείσμα και τη δύναμη να μείνει ενωμένος.

Εύχομαι πολλές και μεγάλες επιτυχίες στο μέλλον.

Με εκτίμηση,

Χρήστος Καρυπίδης».