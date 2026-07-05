Ελληνικό χρώμα αποκτά η Αλ Σαντ καθώς στο πλευρό του ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα βρίσκονται Έλληνες συνεργάτες του από τον ΠΑΟΚ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι και με τη βούλα ο νέος προπονητής της Αλ Σαντ, με τον Ρουμάνο τεχνικό να πιάνει δουλειά στο Κατάρ μετά το τέλος της δεύτερης θητείας του στον ΠΑΟΚ.

Η ομάδα της Ντόχα του πρόσφερε ένα συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που αγγίζουν τα τρία εκατομμύρια ευρώ, ενώ το πρότζεκτ που του παρουσίασε ήταν αρκετό για να αποσπάσει το πολυπόθητο «ναι». Ο 57χρονος που στο παρελθόν είχε περάσει και από τον πάγκο της Αλ Χιλάλ αυτή τη φορά διάλεξε μια γειτονική χώρα και πήρε μαζί του τρία γνώριμα πρόσωπα από την Ελλάδα.

Ο Λουτσέσκου, όπως συνηθίζει σε κάθε νέο σταθμό της καριέρας του, επέλεξε και τους ανθρώπους που θα τον πλαισιώσουν. Στο τεχνικό του επιτελείο θα βρίσκονται ο Παντελής Κωνσταντινίδης, ο παλαίμαχος παίκτης του ΠΑΟΚ παραμένει ο στενότερος συνεργάτης του εδώ και χρόνια, ο προπονητής φυσικής κατάστασης Γιώργος Τσονάκας και σε ρόλο μεταφραστή αναλυτή ο Κυριάκος Τσιριτίδης. Ακόμη στη Μέση Ανατολή ακολούθησαν ο προπονητής ατομικής βελτίωσης Πάολο Καστορίνα, ο γυμναστής Ματέο Σπαταφόρα και ο βοηθός προπονητή Νικολάε Κονσταντίν.