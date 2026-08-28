Ο ΟΦΗ κατέληξε σε συμφωνία τόσο με τη Φερεντσβάρος όσο και με τον Κενάν Κοντρό, ο οποίος αναμένεται άμεσα στην Κρήτη. Δεν τίθεται θέμα Μπακασέτα.

Λευκός καπνός στην υπόθεση του Κενάν Κοντρό για τον ΟΦΗ. Όπως είχαμε αναφέρει, οι Κρητικοί είχαν κάνει επαναπροσέγγιση για να αποκτήσουν τον πρώτο στόχος τους για την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης και εν τέλει αυτή η προσπάθεια οδεύει σε ευτυχή κατάληξη.

Οι Κρητικοί έφτασαν σε, μέχρι στιγμής, προφορική συμφωνία τόσο με τη Φερεντσβάρος όσο και με τον 33χρονο επιθετικό, ο οποίος αναμένεται εντός της ημέρας στο Ηράκλειο για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του και να ανακοινωθεί.

Εξ αρχής είχαμε αναφέρει πως πρόκειται για ιδιαίτερα δύσκολη περίπτωση, καθώς είχε με τους Ούγγρους συμβόλαιο της τάξης των 600.000 ευρώ, όμως με σύμμαχο τον χρόνο κατάφεραν να φέρουν στα μέτρα τους την περίπτωση που ήταν στην κορυφή της λίστας τους.

Το who is who του Κοντρό

Ο 15 φορές διεθνής με τη Βοσνία επιθετικός έμαθε ποδόσφαιρο στην ακαδημία της Σοσιεδάδ και στην Ισπανία έχει αγωνιστεί με τις φανέλες των Οσασούνα, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Ρεάλ Βαγιαδολίδ και Σαραγόσα, στην οποία έπαιξε την περασμένη σεζόν ως δανεικός από τη Φερεντσβάρος. Προέρχεται από μια χρονιά στην οποία σημείωσε οκτώ γκολ σε 34 συμμετοχές.

Στην καριέρα του έχει κατακτήσει πρωταθλήματα στη Δανία με την Κοπεγχάγη (2018-19) και στην Ουγγαρία με τη Φερεντσβάρος (2023-24), ενώ πανηγύρισε και το Super Cup Ισπανίας με την Αθλέτικ Μπιλμπάο (2020-21). Επιπλέον, έχει αγωνιστεί σε Μάιντς, Κοπεγχάγη, Γκαζιαντέπ και Βίντι, με την οποία κατέγραψε 44 γκολ σε 88 συμμετοχές.

Κανένα θέμα για Μπακασέτα

Από εκεί και πέρα, τις τελευταίες ώρες υπήρξε μεγάλη φημολογία περί ενδιαφέροντος του ΟΦΗ για τον αρχηγό της Εθνικής, Τάσο Μπακασέτα, όμως κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Από το ΒΑΚ τονίζουν πως δεν ξέρουν από πού προέρχεται καν το θέμα, καθώς ουδέποτε υπήρξε επικοινωνία ούτε με τον παίκτη ούτε με τον Παναθηναϊκό, αφού η απόκτηση του δεν έχει τεθεί καν ως ενδεχόμενο από τους Κυπελλούχους.