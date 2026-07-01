Ο θρυλικός Ζιοβάνι αναλαμβάνει πόστο στον Ολυμπιακό, εκπροσωπόντας το σύλλογο στη Λατινική Αμερική.

Ο Ολυμπιακός αναγνωρίζει και τιμά την ιστορία του. Ο θρυλικός Ζιοβάνι Σίλβα Ντε Ολιβέιρα, που είναι στην Ελλάδα αυτές τις μέρες, αναλαμβάνει το ρόλο του πρέσβη του συλλόγου στην Λατινική Αμερική.

Η ανακοίνωση των ερυθρόλευκων:

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι ο Τζιοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα αναλαμβάνει τον ρόλο του Πρέσβη του Ολυμπιακού στην Λατινική Αμερική!