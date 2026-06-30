Ο Αντόνιο Κορδόν βρίσκεται ήδη στην Αθήνα σύμφωνα με πληροφορίες προκειμένου να συζητήσει με τον Ολυμπιακό την περίπτωση να συνεργαστούν ξανά.

Οι Κορδόν και Ολυμπιακός βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επί αθηναϊκού εδάφους πλέον. Σύμφωνα με τις νεότερες πηγές ο Αντόνιο Κορδόν είναι στην Αθήνα και συζητά με τους Πειραιώτες για 3 ενδεχόμενα. Είτε να αναλάβει Γενικός Διευθυντής στον Ολυμπιακό, είτε τεχνικός διευθυντής στους Ερυθρόλευκους είτε να έχει έναν εκ των 2 αυτών επιτελικών ρόλων και στις 3 ομάδες του group Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο Ισπανός παράγοντας ανέλαβε ως τεχνικός διευθυντής στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2023 αλλά μετά από έξι μήνες αποχώρησε για να λάβει γενικότερο ρόλο σε όλες τις ομάδες που ανήκουν στον Βαγγέλη Μαρινάκη (Ολυμπιακός, Νότιγχαμ και Ρίο Άβε). Εν τέλει το καλοκαίρι του 2024 αποχώρησε για τη Σεβίλλη στην οποία έμεινε για μία διετία. Μετά την αποχώρηση από την Ανδαλουσία, συζητάει την επιστροφή του στον Πειραιά. Να θυμίσουμε πως έχει περάσει από την Μπέτις, τη Βιγιαρεάλ, τη Μονακό και το Εκουαδόρ.