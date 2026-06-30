Εκλογές Stoiximan Superleague: Η σίγουρη υποψηφιότητα Μαρινάκη και η πιθανή μετωπική με Αλαφούζο

Η μοναδική υποψηφιότητα Μαρινάκη, η απόσυρση του Μπέου και η πιθανή «μονομαχία» με τον Αλαφούζο.

Ημέρα εκλογών σήμερα Τρίτη (30/06) για τη Stoiximan Superleague, αφού οι ομάδες θα εκλέξουν τον πρόεδρο του συνεταιρισμού για την ερχόμενη σεζόν. Οι ειδήσεις πάνω στο θέμα αυτό ξεκίνησαν από νωρίς, αφού ο Αχιλλέας Μπέος με ανάρτησή του γνωστοποίησε την απόσυρσή του από την κούρσα της προεδρίας.

Ο λόγος ήταν πως εκείνος είχε ξεκαθαρίσει πως θα παραμείνει υποψήφιος μονάχα αν είναι ο μοναδικός κι αυτό δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αφού και ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης έχει θέσει υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση, την οποία κατείχε και την τελευταία διετία.

Το μεγάλο ερωτηματικό είναι το αν ο ισχυρός άνδρας των «ερυθρολεύκων» θα μείνει μόνος του στις εκλογές αυτές ή, έστω και την τελευταία στιγμή, θα υπάρξει αντίπαλος.

Η πιθανή μετωπική Μαρινάκη-Αλαφούζου

Ο μοναδικός ο οποίος υπάρχουν πιθανότητες να κατέβει στις εκλογές και να τεθεί, και πάλι, απέναντι στον Βαγγέλη Μαρινάκη είναι ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων» δεν έχει γνωστοποιήσει ακόμη τις προθέσεις του, παρ' ότι βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν την κάλπη, η οποία θα ανοίξει στις 18:00 σε ΔΣ που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Είναι πιθανό μάλιστα αυτό να μην συμβεί μέχρι και την τελευταία στιγμή, αφού εκείνος θέλει προφανώς να μετρήσει τις δυνάμεις του σε μία προσπάθεια να αποφύγει ότι συνέβη πριν την έναρξη της σεζόν 2024-2025, όταν και έχασε στην ψηφοφορία για την προεδρία για μία ψήφο από τον ίδιο αντίπαλο.

Η απόφαση του Μπέου, πάντως, δεν αποκλείεται να συνδέεται με την πρόθεση του Αλαφούζου να θέσει τελικά υποψηφιότητα...