Η Ίντερ αποχαιρέτησε με διπλή ανάρτηση τον Στέφαν Ντε Φράι και τον ευχαρίστησε για την προσφορά του και τα τρόπαια που κέρδισαν μαζί.

Η Ίντερ επιβεβαίωσε το μεσημέρι της Τρίτης (30/06) την αποχώρηση του Στέφαν Ντε Φράι κάνοντας δύο αναρτήσεις στα social media της προκειμένου να τον ευχαριστήσει για την οκταετή προσφορά του στην ομάδα.

🏃‍♂️ 296 Presenze

⚽ 13 Gol

🏆 9 Trofei

E una storia lunga otto anni costruita giorno dopo giorno 👣



👉 https://t.co/9hDlPuUAaV pic.twitter.com/hJOAQ7GjZd June 30, 2026

Εκείνος πρόλαβε να καταγράψει 296 συμμετοχές, σκόραρε 13 τέρματα και κέρδισε με τους «νερατζούρι» εννέα τρόπαια στο διάστημα αυτό. Μάλιστα, το ιταλικό κλαμπ του έφτιαξε κι ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του στο κλαμπ.

Una presenza. Una certezza.

La forza della costanza 🔗 pic.twitter.com/lFKX0Qi5TP June 30, 2026

Το αντίο του Ντε Φράι στην Ίντερ

Η ανάρτηση του Ολλανδού

Δεν είναι εύκολο να βρεις τις κατάλληλες λέξεις όταν φτάνεις σε μια στιγμή σαν κι αυτή. Αυτά ήταν οκτώ έντονα χρόνια, γεμάτα συναισθήματα, θυσίες, νίκες, απογοητεύσεις και ανάπτυξη. Χρόνια κατά τα οποία είχα την τιμή να φορέσω αυτή τη φανέλα και το προνόμιο να ανήκω σε αυτή τη σπουδαία οικογένεια.

Πάντα έδινα τον καλύτερό μου εαυτό -είτε ήμουν βασικός παίκτης είτε η συμβολή μου γινόταν πιο αθόρυβα- επειδή πιστεύω ότι η αγάπη για μια ομάδα δεν μετριέται με τα λεπτά συμμετοχής, αλλά με τη δέσμευση και τον σεβασμό που δείχνεις κάθε μέρα.

Τώρα, νιώθω την ανάγκη να προκαλέσω τον εαυτό μου με έναν διαφορετικό τρόπο, να αναζητήσω νέες προκλήσεις και νέες ευκαιρίες για αυτοέκφραση. Είναι μέρος της καριέρας κάθε παίκτη να ακούει αυτά τα συναισθήματα και να έχει το θάρρος να τα ακολουθεί, χωρίς να ξεχνάει τι έχει επιτευχθεί.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους: τους συμπαίκτες που μοιράστηκαν τα αποδυτήρια μαζί μου, τους προπονητές που συνέβαλαν στην ανάπτυξή μου και κάθε άτομο που εργάζεται στο παρασκήνιο και κάνει όλα αυτά δυνατά. Και εσάς, τους οπαδούς. Γιορτάσατε μαζί μας στις καλύτερες στιγμές, και στις πιο δύσκολες στιγμές, δεν μας αφήσατε ποτέ να νιώσουμε μόνοι και μας δώσατε τεράστια δύναμη.

Θα κουβαλάω για πάντα αυτή την ομάδα, αυτή την πόλη και κάθε συναίσθημα που μοιραστήκαμε στην καρδιά μου.

Σας ευχαριστώ για την αγάπη που μου δώσατε.

Με αγάπη,

Στέφαν

Forza Inter 🖤💙

Η προαναγγελία του Παναθηναϊκού

Σήμερα εκείνος αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έδωσε ήδη μία πρώτη γεύση μ' ένα προαναγγελτικό ποστ.

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