Την Τρίτη θ' ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός τη σπουδαία μεταγραφή του Στέφαν Ντε Φράι.

Την Τρίτη ο Παναθηναϊκός θα επισημοποιήσει τη σπουδαία μεταγραφή του Στέφαν Ντε Φράι.

Ο 34χρονος διεθνής Ολλανδός στόπερ πέρασε σήμερα τις ιατρικές εξετάσεις στο Άμστερνταμ, όλα ήταν ομαλά και το πρωί της Τρίτης θα υποβληθεί και στα απαραίτητα εργομετρικά τεστ.

Ο Ντε Φράι θ' ανακοινωθεί, λοιπόν, αύριο από το τριφύλλι και το συντομότερο θα βρεθεί στο Άπελντορν για να τεθεί στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Μία σημαντική προσθήκη για τον Παναθηναϊκό. Ο Δανός τεχνικός θα έχει στην αμυντική γραμμή την ποιότητα, την εμπειρία και την ηγετική φυσιογνωμία του Ντε Φράι και το ευτύχημα είναι ότι θα τον έχει από νωρίς στην προετοιμασία, ώστε να δουλέψει στην αμυντική λειτουργία βασιζόμενος στις ικανότητες του Ολλανδού.

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