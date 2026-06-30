Ολυμπιακός και ανατροπές στις μεταγραφές…

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta πέντε πράγματα για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού.

Στις μεταγραφές του Ολυμπιακού το πιο συνηθισμένο ίσως πράγμα είναι οι ανατροπές!

Από εκεί που κάποιος είναι κλεισμένος, ξαφνικά χαλάει. Κι από εκεί που μία μεταγραφή να δείχνει ότι χαλάει, τελικά να κλείσει.

Το έχουμε δει το έργο τόσες φορές εδώ και τόσα χρόνια, που δεν πρέπει τίποτα να μας εκπλήσσει. Γι΄ αυτό και πρέπει να τα θεωρούμε όλα ανοιχτά.

Μεταγραφή στον Ολυμπιακό υπάρχει όχι όταν κλείνει ένας παίκτης, ούτε καν όταν έρχεται στην Ελλάδα, αλλά μόνο όταν υπάρχει ανακοίνωση της μεταγραφής του και φωτογραφία του με τα «ερυθρόλευκα».

Υπό αυτή την έννοια, ας μην αποκλείουμε τίποτα επί των μεταγραφικών του Ολυμπιακού, ειδικά από την στιγμή κατά την οποία έχουμε μπροστά μας ακόμη 2,5 μήνες μέχρι την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου.

Για παράδειγμα, μην θεωρούμε τελειωμένες περιπτώσεις ούτε τον Γάλλο κεντρικό μέσο Νοά Καντιού, ούτε τον Σουηδό κεντρικό αμυντικό Σμάϊλοβιτς, παρότι οι επαφές με τις ομάδες τους, τη Λοριάν και την Σάντεφιορντ πράγματι έχουν παγώσει εδώ και πολλές ημέρες. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν σημαίνει ότι ντε και καλά ο Ολυμπιακός θα τρέξει να τους πάρει. Αλλά να μην αιφνιδιαστούμε κιόλας αν ξανανοίξει δίαυλος συζητήσεων και επαφών.

Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι έχουν φύγει από το ρόστερ της περσινής ομάδας ο Καλογερόπουλος με τον Νασιμέντο χωρίς να έχουν αντικατασταθεί-αν πούμε ότι ο Κάρμο πήρε τη θέση του Μπιανκόν.

Όπως είναι πιθανό, μάλλον ακόμη πιο πιθανό, να εμφανιστούν καινούργια ονόματα για τον Ολυμπιακό τώρα που βρισκόμαστε σε ημέρες στις οποίες θα ενταχθούν νέα πρόσωπα στο κλαμπ, σε σχέση με τις μεταγραφές…

Άσχετο: Ο Κάρμο είχε κι άλλες επιλογές, κυρίως από μικρομεσαίες ισπανικές ομάδες. Και μοιάζει να ήρθε συνειδητοποιημένος πίσω στον Ολυμπιακό.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ίσως ήταν ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού με την καλύτερη διάθεση απ΄ όλους στην «πρώτη» χθες στο Ρέντη. Ο λόγος για τον Κώστα Φορτούνη.

Προφανώς η χαρά του είναι μεγάλη για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό κι αυτό δεν κρύβεται. Δύο χρόνια μακριά από το σπίτι δεν είναι και λίγα!

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😀