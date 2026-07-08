Ολυμπιακός – Ράκοβ: Φιλική ανατροπή με γκολ του Γιάρεμτσουκ
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Με γκολ στις καθυστερήσεις του φιλικού, ο Γιάρεμτσουκ έκανε το 2-1 και έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό κόντρα στην Ράκοβ.
Με νίκη ξεκίνησε τα φιλικά παιχνίδια ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ κατάφεραν να κερδίσουν με 2-1 την Ράκοβ. Μια νίκη που έδωσε στην ομάδα του στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γιάρεμτσουκ.
Συγκεκριμένα ο Φορτούνης που πριν λίγα λεπτά είχε σκοράρει με φοβερό φάουλ, έκανε την σέντρα ο Γιάρεμτσουκ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στην επαναφορά σκόραρε για το 2-1.
@Photo credits: INTIME
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