Με γκολ στις καθυστερήσεις του φιλικού, ο Γιάρεμτσουκ έκανε το 2-1 και έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό κόντρα στην Ράκοβ.

Με νίκη ξεκίνησε τα φιλικά παιχνίδια ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ κατάφεραν να κερδίσουν με 2-1 την Ράκοβ. Μια νίκη που έδωσε στην ομάδα του στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γιάρεμτσουκ.

Συγκεκριμένα ο Φορτούνης που πριν λίγα λεπτά είχε σκοράρει με φοβερό φάουλ, έκανε την σέντρα ο Γιάρεμτσουκ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στην επαναφορά σκόραρε για το 2-1.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει