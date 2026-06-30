Μετά το ΔΣ της Stoiximan Superleague εγκρίθηκε η αύξηση των μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών που είναι άνω των 23 ετών.

Πραγματοποιήθηκε το ΔΣ της Stoiximan Superleague, στο οποίο μεταξύ άλλων συζητήθηκε και το θέμα με τον αριθμό των αλλοδαπών ποδοσφαιριστών άνω των 23 ετών που μπορεί να έχει μία ομάδα στο πρωτάθλημα.

Μέχρι τώρα ήταν συνολικά πέντε παίκτες αυτής της κατηγορίας αλλά το ΔΣ ενέκρινε μετά από πλειοψηφία να αυξηθεί ο αριθμός στους 6 στο ρόστερ της κάθε ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Στην τελική αποστολή, ο αριθμός των πέντε μη κοινοτικών εξακολουθεί να ισχύει ενώ η διαφορά είναι ότι κάθε ομάδα θα έχει στο ρόστερ οκτώ μη κοινοτικούς, αλλά θα οι έξι θα είναι άνω των 23.

Αναλυτικά:

«Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση του συνεταιρισμού προς την Ε.Π.Ο. περί αύξησης του αριθμού αλλοδαπών ποδοσφαιριστών (εκτός χωρών Ε.Ε. / Ε.Ο.Χ.) άνω των 23 ετών που μπορεί μια ΠΑΕ – μέλος του συνεταιρισμού να διατηρεί στη δύναμή της, από πέντε (5) σε έξι (6)».