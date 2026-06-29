Ο Μόισες Ουρτάδο, ο οποίος έπαιξε για μικρό διάστημα στον Ολυμπιακό, θα είναι πρώην βοηθός του Αλέσιο Λίσι στον ΠΑΟΚ.

Ο Αλέσιο Λίσι ξεκίνησε στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας το χτίσιμο του νέου ΠΑΟΚ.

Σήμερα έγιναν γνωστοί οι συνεργάτες του Ιταλού τεχνικού και ο πρώτος βοηθός του θα είναι ο Μόιζες Ουρτάδο Πέρεθ. Πρόκειται για πρώην ποδοσφαιριστή, ο οποίος έκανε τεράστια καριέρα στην Εσπανιόλ.

Ο Ουρτάδο γεννήθηκε στις 20/2/81 στο Σαμπαντέλ και με την ομάδα της Καταλονίας μέτρησε 179 ματς (τα 164 ματς σε επίπεδο La Liga), 6 γκολ και 2 ασίστ. Ήταν δυναμικός αμυντικός μέσος και στην πατρίδα του αγωνίστηκε ακόμα με τις Εϊμπάρ (34 ματς), Γρανάδα (19 αγώνες), Χιρόνα (15 ματς).

Μία φορά μόνο βγήκε από την Ισπανία για να παίξει ποδόσφαιρο και ήρθε στην Ελλάδα. Ο Μόιζες Ουρτάδο τη σεζόν 2010-11 αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό! Το καλοκαίρι του 2010 τον επέλεξε ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Ο Μόιζες Ουρτάδο μέτρησε 18 ματς με την ερυθρόλευκη φανέλα, χωρίς να σκοράρει ή να δώσει ασίστ.

Αντιμετώπισε, μάλιστα, δύο φορές τον ΠΆΟΚ. Την πρώτη φορά έπαιξε 90 λεπτά στη νίκη των Πειραιωτών στο Φάληρο με 3-0 στις 21/11/10. Πήρε γεύση, όμως κι από την Τούμπα. Έπαιξε 18 λεπτά στη νίκη του ΠΑΟΚ με 2-1 στις 13/3/11 (στη βασική φωτογραφία είναι με αντίπαλο το παιδί τότε και νυν τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ Αντελίνο Βιεϊρίνια).

Ο Ουρτάδο είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, αλλά τον Αύγουστο του 2011 οι δύο πλευρές συμφώνησαν για τη λύση του συμβολαίου και ο Ισπανός συνέχισε την καριέρα του στη Γρανάδα.

Ο Ουρτάδο, μάλιστα, σε ιστορία στον λογαριασμό του στο instagram ανέβασε μία φωτογραφία με το σήμα του ΠΑΟΚ στην προπονητική φανέλα.

Ενημερωθείτε εδώ για τα μεταγραφικά νέα του ΠΑΟΚ

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!