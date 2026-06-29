Ο νεαρός Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αναμένεται να αποχωρήσει άμεσα από το ρόστερ του Ολυμπιακού.

Ο Ντιόγκο Νασιμέντο δεν έδωσε το παρών στον Ρέντη τη Δευτέρα για την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας του Ολυμπιακού. Ο νεαρός Πορτογάλος μεσοεπιθετικός - όπως όλα δείχνουν - θα αποχωρήσει άμεσα από το δυναμικό του πειραϊκού συλλόγου και διαφαίνεται ότι η Ρίο Άβε θα είναι η επόμενη επιλογή για αυτόν.

Ο Νασιμέντο ήταν καιρό τώρα ένας των παικτών που τελούσαν υπό παραχώρηση. Και βέβαια είναι ανοιχτό να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις από τον ερυθρόλευκο άξονα.

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