Βόλος: Ο Ουρτάδο είναι καλά με την οικογένειά του κι έρχεται Ελλάδα
Η Βενεζουέλα έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς.
Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 50.000. Ο φορ του Βόλου Ζαν Ουρτάδο ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του κι ο ίδιος και η οικογένειά του. Ο 26χρονος (5/3/00) επιθετικός από τη Βενεζουέλα, ο οποίος έχει συμβόλαιο έως το 2028 με τον Βόλο και στο δεύτερο εξάμηνο μέτρησε 12 ματς, 3 γκολ και 1 ασίστ, επικοινώνησε με ανθρώπους του Βόλου και τους ενημέρωσε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του δεν αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα.
Είναι φυσικά σε σοκ και ο ίδιος με την καταστροφή που έπληξε τη χώρα του. Ο Ουρτάδο παράλληλα με τους δικούς του ανθρώπους θα βρίσκεται τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα, ώστε να ξεκινήσει προετοιμασία με τον Βόλο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.