Στον Βόλο αναμένεται τις προσεχείς μέρες ο Ουρτάδο για να ξεκινήσει προπονήσεις.

Η Βενεζουέλα έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς.

Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 50.000. Ο φορ του Βόλου Ζαν Ουρτάδο ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του κι ο ίδιος και η οικογένειά του. Ο 26χρονος (5/3/00) επιθετικός από τη Βενεζουέλα, ο οποίος έχει συμβόλαιο έως το 2028 με τον Βόλο και στο δεύτερο εξάμηνο μέτρησε 12 ματς, 3 γκολ και 1 ασίστ, επικοινώνησε με ανθρώπους του Βόλου και τους ενημέρωσε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του δεν αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα.

Είναι φυσικά σε σοκ και ο ίδιος με την καταστροφή που έπληξε τη χώρα του. Ο Ουρτάδο παράλληλα με τους δικούς του ανθρώπους θα βρίσκεται τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα, ώστε να ξεκινήσει προετοιμασία με τον Βόλο.

