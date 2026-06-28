H πιο όμορφη Παναθηναϊκή παρέα στο Άπελντορν!
Καθημερινά φίλοι του Παναθηναϊκού έρχονται εδώ στο Άπελντορν της Ολλανδίας για να παρακολουθήσουν από κοντά τις προπονήσεις της αγαπημένης τους ομάδας αλλά σήμερα, Κυριακή, τρεις πιτσιρικάδες φίλοι του Τριφυλλιού έκαναν την διαφορά.
Ταξιδέψαν από τις Βρυξέλλες για να δουν από κοντά τα ινδάλματά τους, φορώντας λευκές εμφανίσεις με τα ονόματά τους.
Ο Νίκος, ο Νικόλας και ο Γιάννης παρακολούθησαν με... θρησκευτική ευλάβεια το πρόγραμμα του Νίστρουπ και στη συνέχεια έβγαλαν φωτογραφίες με τους παίκτες του συλλόγου.
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