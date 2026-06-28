Ο πειραϊκός σύλλογος έκλεισε μία ακόμα προσθήκη που προορίζεται και για 2η αλλά και για την πρώτη ομάδα του.

Πρόκειται για τον 21χρονο γκολκίπερ Αλέξανδρο Τσομπανίδη που εδώ και μέρες ήταν στα ραντάρ των Πειραιωτών. Με ύψος 1.87 μέτρα αναδείχθηκε από τις Ακαδημίες της Ξάνθης και τον σύλλογο της Ξάνθης για να βρεθεί το 2022 στον Πανσερραϊκό. Πέρυσι είχε 7 ματς στην α' ομάδα του Πανσερραϊκού.

Ο νεαρός αυτός πορτιέρε προορίζεται για την 2η ομάδα του Ολυμπιακού, ωστόσο για εκείνον θα υπάρχει και η προοπτική της πρώτης. Στην α' ομάδα του Πανσερραϊκού είχε 11 αγώνες και στη Ξάνθη είχε 4 ματς.

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