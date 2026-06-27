Ολυμπιακός: Επειδή η αδικία δεν είναι ωραίο πράγμα…

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta δέκα πράγματα για τον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπαρ.

Επειδή η αδικία δεν είναι ωραίο πράγμα, κι επειδή είναι άδικη η επίθεση στον Μεντιλίμπαρ ότι και καλά δεν προωθεί τους Έλληνες παίκτες, ας καταγράψουμε την πραγματικότητα .

Κατ΄ αρχάς, το πλέον βασικό: όποιος Έλληνας είναι καλός, αμέσως παίζει βασικός επί Μεντιλίμπαρ. Είτε ήταν, στο ξεκίνημα της παρουσίας του Βάσκου στο Ρέντη, ο Φορτούνης με τον Ρέτσο, είτε ήταν ο Τζολάκης. Έτσι δεν είναι;

Κατά δεύτερον, αμέσως μετά την κατάκτηση του Γιουθ Λιγκ, το καλοκαίρι του 2024, ο Μεντιλίμπαρ είχε μαζί του στην προετοιμασία τη μισή ενδεκάδα της Κ19 (!): Κουτσίδη, Μουζακίτη, Μπακούλα, Παπακανέλλο, Κωστούλα. Και τους έβαζε συνεχώς στα φιλικά, ακόμη και με Άγιαξ και Ρόμα. Άλλοι ανταποκρίθηκαν καλύτερα, βλέπε Μουζακίτης, Κωστούλας, Μπακούλας, κι άλλοι λιγότερο καλά, βλέπε Κουτσίδης και Παπακανέλλος.

Τη συνέχεια την ξέρουμε-ο προπονητής καθιέρωσε γρήγορα ως βασικούς τον Μούζα και τον Κωστούλα, με τον δεύτερο να κάνει και μεταγραφή 35 εκ. Ευρώ, ενώ έβαλε εννιά φορές αλλαγή τον Παπακανέλλο. Τον Μπακούλα δεν μπορούσε κι αυτόν να τον προωθήσει, καθώς ήταν στην ίδια θέση με τον Μουζακίτη. Ο δε Κουτσίδης έδειχνε να θέλει δουλειά για να προσαρμοστεί στην άμυνα τεσσάρων, από εκεί που είχε συνηθίσει σε άμυνα τριών.

Να πάμε στο καλοκαίρι του 2025. Εκεί, ο Μεντιλίμπαρ πήρε μαζί του στην προετοιμασία άλλα δύο παιδιά της ομάδας Γιουθ Λιγκ, τον Πνευμονίδη και τον Λιατσικούρα, που μάλιστα πήγαν καλά στα φιλικά, ειδικά ο πρώτος. Έτσι, ο Πνευμονίδης από τα έξι πρώτα παιχνίδια της σεζόν, ήταν βασικός στα τρία κι αλλαγή στο ένα, με την Πάφο στο Τσάμπιονς Λιγκ. Ο νεαρός κυνηγός ας κάνει την αυτοκριτική του, γιατί δεν άρπαξε την ευκαιρία. Και γιατί όταν μετά πήγε να παίζει στον Ολυμπιακό Β, ήταν τόσο μέτριος-το ίδιο ισχύει και για τον Λιατσικούρα.

Να πάρουμε τον Καλογερόπουλο; Τον έβαλε την απερχόμενη σεζόν εφτά ματς βασικό κι έξι αλλαγή. Ήταν λίγα; Και θα τον έβαζε και περισσότερο, αλλά ο παίκτης αρνιόταν από τον Φλεβάρη να υπογράψει ανανέωση συμβολαίου. Κι από πλευράς απόδοσης, ήταν πειστικός ο Καλογερόπουλος σε αυτά τα 13 ματς; Κακός δεν ήταν, πειστικός ήταν; Θα μπορούσε, λένε, να παίξει περισσότερο αντί του Μπιανκόν. Ναι, αλλά το νταμπλ μία σεζόν πριν το είχε πάρει ο Μεντιλίμπαρ με τον Μπιανκόν 17 ματς βασικό, πώς θα τον πέταγε έξω;

Τον Αποστολόπουλο πέρυσι δεν τον είχε βάλει βασικό σε έξι παιχνίδια, εκ των οποίων το ένα στο Γιουρόπα Λιγκ (συν δύο αλλαγή); Ήταν η εικόνα του για να αρπάξει την ευκαιρία;

Τον Ανδρούτσο από εκεί που όλοι τον είχαν τελειωμένο, ο Μεντιλίμπαρ τον έβαλε 40 λεπτά σε ένα παιχνίδι και έπεσαν όλοι να τον φάνε. Κάνω λάθος;

Οι άλλοι Έλληνες τερματοφύλακες, ιδίως ο Πασχαλάκης, αλλά και ο Αναγνωστόπουλος με τον Μπότη, έπαιρναν τα παιχνίδια στα οποία δεν έπαιζε ο Τζολάκης-δεν είχε ξένο γκολκίπερ για να τους φάει τη θέση.

Πάμε σε άλλους;

Τον Ντόη ο προπονητής δεν τον έβαλε βασικό σε 11 ματς (συν δύο αλλαγή); Αυτόν ξεκίνησε στην ενδεκάδα στο πρώτο παιχνίδι του, με τη Φέρεντσβαρος, αυτόν είχε βασικό στις πέντε πρώτες αγωνιστικές του επόμενου πρωταθλήματος. Ήταν πειστικός;

Τέλος η περίπτωση Μασούρα: Σε διάστημα 10 μηνών συνεργασίας Μεντιλίμπαρ-Μασούρα, ξέρετε πόσα ματς έπαιξε; 15 βασικός και 21 αλλαγή. Πόσα να έπαιζε; Με ένα γκολ και μία ασίστ. Ήταν εικόνα αυτή;

Μην την ψάχνετε λοιπόν. Όποιος Έλληνας παίζει καλά, δεν έχει να φοβάται τίποτα με τον Μεντιλίμπαρ. Ίσα, ίσα. Ολα τα άλλα, είναι να είχαμε να λέγαμε.

Αυτό που νομίζω ότι πρέπει να δει καλύτερα ο κόουτς είναι το θέμα των δύο υποχρεωτικών συμμετοχών Κ22 στο Κύπελλο και να προετοιμαστεί από τώρα ενόψει του φθινόπωρου, γιατί στο ρόστερ αυτή την στιγμή υπάρχει από Έλληνες μόνο ο Μουζακίτης Κ22, αν φύγει ο Λιατσικούρας .

Άσχετο: Στην πρώτη του Ολυμπιακού τη νέα σεζόν αναμένεται να είναι τελικά κι ο Καμπελά τη Δευτέρα. Εκτός και αν καρποφορήσουν οι συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για να σπάσει το συμβόλαιο του η, βρει τέλος πάντων ομάδα να πάει να παίξει.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ευχάριστα νέα για την οικογένεια του μεγαλύτερου φίλου του ελληνικού ποδοσφαίρου στο εξωτερικό, του γενικού γραμματέα της ΟΥΕΦΑ Θόδωρου Θεοδωρίδη.

Ο 16χρονος γιός του Γιάννης πήρε μεταγραφή στη Λοζάνη, στην Κ17, που είναι πρωταθλήτρια Ελβετίας στην συγκεκριμένη κατηγορία. Ταλέντο ο μικρός.

Ο άλλος γιός του, ο Σάββας, που έχει πάρει το όνομα του παππού του, είναι άρρωστος Ολυμπιακός. Κανονικός Σάββας Θεοδωρίδης!

Και για το τέλος ένα ιμότζι