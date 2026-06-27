Ο Μπάλσα Πόποβιτς αφίχθη στην Αθήνα για να πιάσει και τυπικά Λιμάνι ως Νο2 γκολκίπερ στον Ολυμπιακό.

Νέα άφιξη για τον Ολυμπιακό. Ήταν αυτή του Μπάλσα Πόποβιτς, του Σέρβου γκολκίπερ που θα κλείσει και τυπικά στους Πειραιώτες.

Ο Πόποβιτς έφτασε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου στην Αθήνα. Ο εν λόγω πορτιέρε θα είναι Νο2 στην ιεραρχία πίσω από τον Κωνσταντή Τζολάκη ενώ ο Ολυμπιακός θα έχει και άλλες αφίξεις εντός των επόμενων ημερών. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι να κλείσει ακόμα τυπικά - σε πρώτη φάση - και τους Κάρμο, Ρόκα και Στάνιτς.