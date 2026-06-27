Πόποβιτς - Ολυμπιακός: Έφτασε στην Αθήνα ο Σέρβος γκολκίπερ
Νέα άφιξη για τον Ολυμπιακό. Ήταν αυτή του Μπάλσα Πόποβιτς, του Σέρβου γκολκίπερ που θα κλείσει και τυπικά στους Πειραιώτες.
Ο Πόποβιτς έφτασε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου στην Αθήνα. Ο εν λόγω πορτιέρε θα είναι Νο2 στην ιεραρχία πίσω από τον Κωνσταντή Τζολάκη ενώ ο Ολυμπιακός θα έχει και άλλες αφίξεις εντός των επόμενων ημερών. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι να κλείσει ακόμα τυπικά - σε πρώτη φάση - και τους Κάρμο, Ρόκα και Στάνιτς.
Έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Μπάλτσα Πόποβιτς#olympiacosfc pic.twitter.com/m5jyFteKIS— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 27, 2026
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