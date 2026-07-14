Ορτέγα - Ολυμπιακός; Η Ρίβερ διαπραγματεύεται και φέτος την απόκτησή του
Ήταν το 2025 όταν η Ρίβερ αξίωνε την απόκτηση του Ορτέγα από τον Ολυμπιακό. Τότε είχε εισπράξει αρνητική απάντηση και οι ερυθρόλευκες απαιτήσεις ήταν στα 7 εκατ. ευρώ.
Τώρα ο ίδιος σύλλογος επανήλθε σύμφωνα με αργεντίνικες.πηγές και ρεπορτάζ της χώρας και διαπραγματεύεται την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ. Στην Αργεντινή δεν διαρρέεται πάντως το τι ποσό ρίχνει στο τραπέζι για τον Φρανσίσκο Ορτέγα η Ρίβερ Πλέιτ. Ένας Ορτέγα που πάντως με την κατάλληλη πρόταση ο Ολυμπιακός τον παραχωρεί.
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