Η Ρίβερ σύμφωνα με τις τελευταίες αργεντίνικες πηγές χτύπησε ξανά την πόρτα του Ολυμπιακού για τον Ορτέγα.

Ήταν το 2025 όταν η Ρίβερ αξίωνε την απόκτηση του Ορτέγα από τον Ολυμπιακό. Τότε είχε εισπράξει αρνητική απάντηση και οι ερυθρόλευκες απαιτήσεις ήταν στα 7 εκατ. ευρώ.

Τώρα ο ίδιος σύλλογος επανήλθε σύμφωνα με αργεντίνικες.πηγές και ρεπορτάζ της χώρας και διαπραγματεύεται την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ. Στην Αργεντινή δεν διαρρέεται πάντως το τι ποσό ρίχνει στο τραπέζι για τον Φρανσίσκο Ορτέγα η Ρίβερ Πλέιτ. Ένας Ορτέγα που πάντως με την κατάλληλη πρόταση ο Ολυμπιακός τον παραχωρεί.

Ενημερωθείτε εδώ για τα μεταγραφικά νέα του Ολυμπιακού.