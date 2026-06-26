Ο νυν πρόεδρος της Διοργανώτριας Αρχής, Βαγγέλης Μαρινάκης, θα κατέβει - σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες - ως υποψήφιος και για τις επερχόμενες εκλογές της Λίγκας.

Την προσεχή Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε αυτήν θα γίνουν και οι εκλογές για την ανάδειξη προέδρου και αναπληρωτή προέδρου. Σε αυτήν την διαδικασία σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν θα είναι ξανά ο νυν πρόεδρος της Stoiximan Super League 1, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Οι πρόεδροι της Super League

2006-2007: Πέτρος Κόκκαλης



2007-2008: Γιάννης Βαρδινογιάννης

2008-2009: Κώστας Πηλαδάκης

2009-2010: Νίκος Θανόπουλος – Νίκος Πατέρας

2010-2011: Βαγγέλης Μαρινάκης

2011-2012: Απόστολος Παπουτσάκης

2012-2013: Γιάννης Μώραλης

2013-2014: Γιάννης Μώραλης

2014- 2015: Τάκης Αγραφιώτης – Γιώργος Μποροβήλος

2015-2016: Γιώργος Μποροβήλος

2016-2017: Γιώργος Στράτος

2017-2018: Γιώργος Στράτος

2018-2019: Βαγγέλης Mπαταγιάννης

2019-2020: Μηνάς Λυσάνδρου

2020-2021: Λεωνίδας Μπουτσικάρης

2021-2022: Γιώργος Μποροβήλος

2022-2023: Βαγγέλης Μαρινάκης

2023 - 2024: Βαγγέλης Μαρινάκης

2023 - 2024: Κάτια Κοξένογλου

2024: Μηνάς Λυσάνδρου

2024 - 2026: Βαγγέλης Μαρινάκης