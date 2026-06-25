Η σιγή ιχθύος που παρατηρείται στις τελευταίες ώρες ως προς στο θέμα Πέταρ Στάνιτς δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός έχει αφήσει αυτήν την μεταγραφή.

Εξακολουθεί να βρίσκεται για τα καλά στο κάδρο του Ολυμπιακού και ως προς τα μεταγραφικά του το θέμα του διεθνούς Σέρβου μεσοεπιθετικού. Στα 24 του χρόνια ο Πέταρ Στάνιτς (διεθνής με την Σερβία και κάτοχος και κροατικού διαβατηρίου) ανήκει στην ομάδα της Λουντογκόρετς και μετά την περασμένη σεζόν του είχε μεγάλη ζήτηση.

Ο Στάνιτς που μπορεί να παίξει σε αρκετές θέσεις (και μάλιστα έως και σέντερ φορ) κυρίως είναι ένας επιτελικός χαφ (και άρα παίκτης που αγωνίζεται πίσω από τον στράικερ). Είχε την σεζόν που μας πέρασε 16 γκολ και 13 ασίστ σε 55 αγώνες με την φανέλα της ομάδας της γειτονικής μας χώρας.

Μπορεί να υπάρχει λοιπόν σιγή ιχθύος από τις 2 ομάδες (Ολυμπιακός και Λουντογκόρετς) αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός έχει αφήσει την μεταγραφική αυτή περίπτωση. Αντιθέτως παραμένει για τα καλά ζωντανός στην διεκδίκηση του παίκτη με την προοπτική να τον κλείσει ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και με ένα πολυετές συμβόλαιο. Ο Στάνιτς είναι παίκτης που έχει τσεκάρει εδώ και χρόνια ο Ολυμπιακός και τον ήξεραν και τον ξέρουν καλά οι άνθρωποί του.



Ενημερωθείτε εδώ για τα μεταγραφικά νέα του Ολυμπιακού