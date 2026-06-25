ΑΕΚ: «Πανικός» και στα Ιωάννινα για το τρόπαιο της πρωταθλήτριας

ΑΕΚ: «Πανικός» και στα Ιωάννινα για το τρόπαιο της πρωταθλήτριας

Βασίλης Μπαλατσός
ΑΕΚ: «Πανικός» και στα Ιωάννινα για το τρόπαιο της πρωταθλήτριας

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Κιτρινόμαυρη γιορτή και στα Ιωάννινα για την ΑΕΚ και το τρόπαιο της πρωταθλήτριας.

Ο «δρόμος του νικητή» συνεχίζεται με το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ να γυρίζει τις πόλεις στην Ελλάδα προκαλώντας μεγάλο ενθουσιασμό στους φίλους της ΑΕΚ.

Το βράδυ της Πέμπτης (25/6) σειρά είχαν τα Ιωάννινα με τους μικρούς και τους μεγάλους φίλους της Ένωσης να συγκεντρώνονται κοντά στη λίμνη και να δημιουργούν μεγάλους ουρές για μια φωτογραφία με την κούπα.

Οι φίλοι της ΑΕΚ στα Ιωάννινα έστησαν μια κιτρινόμαυρη γιορτή και το χάρηκαν με τραγούδια και καπνογόνα.

@Photo credits: INTIME
     

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