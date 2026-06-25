Παναθηναϊκός: Τo vlog του Κάτρη από την 4η μέρα της προετοιμασίας
Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως έχει καθιερώσει τα vlogs των παικτών του στη διάρκεια της καλοκαιρινής τους προετοιμασίας, με τον Γιώργο Κάτρη να είναι ο επόμενος που αναλαμβάνει χρέη vlogger στο Άπελντορν της Ολλανδίας.
Μετά τον Ανδρέα Τεττεή, ο αμυντικός των Πρασίνων μέσα από την κάμερά του μετέφερε το κλίμα των προπονήσεων, με τον Σωτήρη Κοντούρη να έχει επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο στο βίντεο.
Οι δύο Έλληνες μάς έδωσαν μια γεύση από την προθέρμανση του «τριφυλλιού» και από την καθημερινότητά τους στην Ολλανδία.
Δείτε το βίντεο του Παναθηναϊκού
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