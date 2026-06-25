Ο Γιώργος Κάτρης μάς ξενάγησε στις εγκαταστάσεις που διαμένει ο Παναθηναϊκός στο Άπελντορν και μάς έδωσε μια γεύση από την καθημερινότητα της ομάδας στην Ολλανδία.

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως έχει καθιερώσει τα vlogs των παικτών του στη διάρκεια της καλοκαιρινής τους προετοιμασίας, με τον Γιώργο Κάτρη να είναι ο επόμενος που αναλαμβάνει χρέη vlogger στο Άπελντορν της Ολλανδίας.

Μετά τον Ανδρέα Τεττεή, ο αμυντικός των Πρασίνων μέσα από την κάμερά του μετέφερε το κλίμα των προπονήσεων, με τον Σωτήρη Κοντούρη να έχει επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο στο βίντεο.

Οι δύο Έλληνες μάς έδωσαν μια γεύση από την προθέρμανση του «τριφυλλιού» και από την καθημερινότητά τους στην Ολλανδία.