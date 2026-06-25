Ο Μιχάλης Γρηγορίου αποφάσισε τον προβιβασμό τριών ποδοσφαιριστών από την Κ19 οι οποίοι θα πάρουν μέρος στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας του Άρη.

Πρόκειται για τους 19χρονους Γιώργο Σιταρά, Αλέξανδρο Καραμανλή αλλά και τον Δημήτρη Αντωνιάδη. Ο πρώτος αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας, ο δεύτερος παίζει στην κορυφή της επίθεσης ενώ ο Αντωνιάδης καλύπτει το αριστερό άκρο της άμυνας. Καθώς ο Μιχάλης Γρηγορίου παρακολούθησε αγώνες της Κ19 και σχημάτισε άποψη για τους ποδοσφαιριστές αυτής, αποφάσισε τον προβιβασμό τους αλλά και τη συμμετοχή τους στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας.

Είναι επίσης δεδομένη η παρουσία και των Χαρούπα, Παπασαραφιανού και Κάμτση οι οποίοι ούτως ή άλλως μέτρησαν προπονήσεις με την πρώτη ομάδα από τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.