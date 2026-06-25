Άρης: Οι προβιβασμοί του Γρηγορίου από την Κ19
Πρόκειται για τους 19χρονους Γιώργο Σιταρά, Αλέξανδρο Καραμανλή αλλά και τον Δημήτρη Αντωνιάδη. Ο πρώτος αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας, ο δεύτερος παίζει στην κορυφή της επίθεσης ενώ ο Αντωνιάδης καλύπτει το αριστερό άκρο της άμυνας. Καθώς ο Μιχάλης Γρηγορίου παρακολούθησε αγώνες της Κ19 και σχημάτισε άποψη για τους ποδοσφαιριστές αυτής, αποφάσισε τον προβιβασμό τους αλλά και τη συμμετοχή τους στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας.
Είναι επίσης δεδομένη η παρουσία και των Χαρούπα, Παπασαραφιανού και Κάμτση οι οποίοι ούτως ή άλλως μέτρησαν προπονήσεις με την πρώτη ομάδα από τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.
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