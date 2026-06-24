ΑΕΚ: Στην Άρτα το τρόπαιο!
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Στην πλατεία της Εθνικής Αντιστάσεως στην Άρτα βρίσκεται την Τετάρτη 24/6 το Τρόπαιο της ΑΕΚ.
Το Τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ βρέθηκε στην Άρτα την Τετάρτη 14/6 για το καλοκαιρινό τουρ και αρκετοί οπαδοί της Ένωσης έδωσαν το «παρών» προκειμένου να υποδεχθούν το 14ο τρόπαιο.
Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες μικροί και μεγάλοι φίλαθλοι της πρωταθλήτριας βρέθηκαν στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως στην Άρτα! Επόμενο σταθμός η Λευκάδα και Νέα Πλατεία Παραλίας.
@Photo credits: INTIME, ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
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