Η ΕΠΟ το... ζυγίζει για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι: ΜΑΚΡΙΑ...!!!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει την κουβέντα στην Ε.Ε.Π. για ελληνικές σφυρίχτρες στα μεγάλα ματς και για το θέμα ανανεώσεων και του μέσου στην ΑΕΚ...

Εκτιμώ ότι έχει περάσει αρκετά στα ψιλά, δίχως να δώσει κανείς έμφαση και ουσιαστική προσοχή στο ζήτημα, το γεγονός ότι αύριο Πέμπτη (25/06) υπάρχει μια συνάντηση και συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ με ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα που καίει προς συζήτηση. Πιο συγκεκριμένα η Ε.Ε.Π. της ΕΠΟ έχει ως ένα από τα βασικά θέματα της ατζέντας το μέλλον της διαιτησίας στο κορυφαίο επαγγελματικό πρωτάθλημα της χώρας και δη του Έλληνα ρέφερι. Η σκέψη - πρόταση που λέγεται από τους υπεύθυνους του ρεπορτάζ ότι βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει την επαναφορά των Ελλήνων διαιτητών σε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος! Ναι - ναι σωστά διαβάσατε και ακόμη πιο καλά και σωστά καταλάβατε τη σημασία της πρότασης "σε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος", δεν έγινε από λάθος, αλλά αντιθέτως από πλευράς μου συνέβη με σκοπιμότητα, να αναδειχθεί τι σκέφτονται οι... αθεόφοβοι! Δηλαδή πραγματικά είναι για να απορεί κανείς αλλά αυτά θα τα αναδείξουμε παρακάτω μιας και προέχει να εξηγήσουμε την ουσία του θέματος και της σκέψης- πρότασης.

Προφανώς αύριο το "σε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος" αφορά και στα ντέρμπι υψηλής επικινδυνότητας, με μία σημαντική δικλείδα ασφαλείας όπως αναφέρουν και πληροφορούν οι πηγές της ΕΠΟ το ρεπορτάζ: συγκεκριμένα εξετάζεται το ενδεχόμενο στα μεγάλα ντέρμπι να διατηρηθεί η παρουσία ξένων αξιωματούχων στο VAR, προκειμένου να υπάρχει ένα επιπλέον επίπεδο ελέγχου και αξιοπιστίας στις κρίσιμες αποφάσεις, αλλά να σφυρίζουν οι Έλληνες ρέφερι ακόμη και τα παιχνίδια της διαδικασίας των play offs. Κάτι που αν συνέβαινε φέτος είναι ξεκάθαρο παιχνίδια η ΑΕΚ δεν θα ήταν πρωταθλήτρια Ελλάδας αν κρίνουμε από το πώς τη σφύριξαν καθ' όλη τη διάρκεια της κανονικής περιόδου οι διαιτητές από τον τόπο μας. Ο Δικέφαλος μπήκε με έναν πόντο μόνο, ενώ θα έπρεπε να ξεκινήσει τη διαδικασία των play offs τουλάχιστον στο συν 5 με 7 από τον ανταγωνισμό και φυσικά με διπλάσιες και τριπλάσιες διαφορές σε κάρτες από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ...

Εννοείται πως στη διάρκεια των play offs και με ξένους διαιτητές στη διαδικασία, οι τρεις ομάδες που διεκδίκησαν (όσο μπόρεσαν οι άλλες δύο μιας και από τη 2η αγωνιστική η σεμνή τελετή επί της ουσίας έλαβε τέλος) το πρωτάθλημα, δεν είχαν τρελές διαφορές στις κίτρινες κάρτες πλην του ΠΑΟΚ που είδε κατά πολύ (αναμενόμενα δίχως Έλληνες να σφυρίζουν) περισσότερες κίτρινες από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Τυχαίο; Δεν νομίζω...!!! Είναι εκτιμώ εύκολο για οποιονδήποτε να αντιληφθεί πως παραμένω προσωπικά απόλυτα υπέρ των ξένων διαιτητών, όπως από την πρώτη μέρα που αποφασίστηκε και ακόμη όταν στην Ένωση επί Μελισσανίδη, υπήρξε σκέψη μόνο και όχι πρόταση, ή κουβέντα ουσίας, για εμπιστοσύνη στους Έλληνες διαιτητές: και τότε ήμουν απόλυτα απέναντι σε αυτή έστω τη σκέψη τότε, εννοείται πως παραμένω ακόμη αντίθετος και επί δυο πλέον με όσα έχουμε δει (εξωπραγματικά να συμβαίνουν)!

Εκτιμώ δε ότι όπως αποδείχθηκε φέτος θα ήταν προτιμότερο να προκύψει το τέλος εντελώς των Ελλήνων διαιτητών, διότι είναι κακοί (sic) στη συντριπτική πλειοψηφία τους, δηλαδή η ΕΠΟ να κινήσει τις διαδικασίες για μόνιμη παρουσία ξένων ρέφερι σε όλα τα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος! Στην ουσία του θέματος τώρα: δύναται να γίνει αυτό πράξη; Από τη συζήτηση να φτάσουμε σε ψηφοφορία στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ για το συγκεκριμένο θέμα; Αρκεί η πλειοψηφία, ή απαιτείται η σύμπραξη και των 4 μεγάλων, ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ δηλαδή; Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ισχύουν τα παρακάτω: θεωρητικά για όλα τα θέματα χρειάζεται μια πλειοψηφία για να περάσουν. Το συγκεκριμένο θέμα που έχει μπει για την Πέμπτη, δεν φαίνεται και δεν προκύπτει, ότι επί της αρχής θα μπει σε ψηφοφορία. Κοινώς ζυγίζουμε τα πράγματα για να δούμε πού βρισκόμαστε, ή κάπως έτσι τέλος πάντων, τουλάχιστον αυτό φαίνεται να ισχύει.

Αυτό που θα γίνει για το συγκεκριμένο θέμα, αυτό του ενδεχόμενου να αξιοποιηθεί ο Έλληνας διαιτητής σε όλα τα ματς πρ

οτι θα ζητηθεί απλώς η άποψη των 4 μεγάλων. Αν είναι θετικοί, θα το ψηφίσουν να είστε σίγουροι, ακόμη και για τη φετινή Superleague. Αν είναι αρνητική η άποψη του big 4 και εννοώ των τριών άλλων (μιας και την άποψη του ΠΑΟΚ προφανώς και την γνωρίζουν στην ΕΠΟ και την Επιτροπή ΕπαγγελματικούΠοδοσφαίρου), δεν θα μπει καν σε ψηφοφορία. Ανεξάρτητα αν υπάρχει η πλειοψηφία για να το περάσουν, αν δεν θέλουν οι μεγάλοι δεν θα το προχωρήσουν. Είναι ιδιαίτερη η φύση του συγκεκριμένου θέματος και για τον λόγο αυτό θα συμβεί αυτό που σας αναφέρω και μαθαίνω από το ρεπορτάζ και όχι από την κεφάλα τη δική μου, ή του καθενός για θέματα που δεν αφορούν τα δικά μας καθημερινά ΑΕΚτζήδικα και κιτρινόμαυρα ζητήματα, αλλά σίγουρα μας απασχολούν σε απόλυτο βαθμό!

***Επειδή πολλοί δεν θα καταλάβουν καν το αντικείμενο του παραπάνω άρθρου και θα πουν τη κλασική: "μα η ΑΕΚ στήριξε τον Λανουά"! Η απόφαση της ΕΠΟ και της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αυτής, δεν επιβάλλεται από την ΚΕΔ και τον ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ αρχιδιαιτητή: ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει, κοινώς η ΕΠΟ ενημερώνει τον (στην περίπτωση αυτή) Λανουά ότι αποφάσισε να πορευθεί με Έλληνες μόνο διαιτητές και εκείνος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει. Επιπρόσθετα να υπενθυμίσω πως η Ένωση στήριξε την παραμονή του Λανουά, θαρρείς κι αν ήθελε άλλον δικό της θα της τον έφερναν αλλά πάμε παρακάτω, εγώ δεν θεώρησα σωστή την επιλογή της όμως...