Οι τρεις «Ευρωπαίοι» ρίχνονται στις μάχες της Ευρώπης!

Δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τις ελληνικές ομάδες, με τους τρεις «Ευρωπαίους» να ρίχνονται στη μάχη.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» μετά το σπουδαίο διπλό στη Μασσαλία κόντρα στη Μαρσέιγ και αντιμετωπίζει τη Σπάρτα Πράγας. Στόχος είναι η 3η σερί νίκη στη διοργάνωση που θα τον φέρει πιο κοντά στην κατάκτηση μίας εκ των πρώτων οκτώ θέσεων. Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.56 στη Novibet.

Από τότε που ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ανέλαβε τα ηνία, οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν αφήσει βαθμό, με πέντε νίκες στη σειρά. Από την άλλη η Σπάρτα ξεκίνησε με νίκη επί της Αραράτ, όμως στη συνέχεια κόλλησε στην ισοπαλία (1-1) στην έδρα της απέναντι στη Λίλεστρομ.

Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 100

Μεγάλη βραδιά και στο Ηράκλειο, όπου ο ΟΦΗ φιλοξενεί τη Λεβερκούζεν. Στη Γαλλία οι Κρητικοί έκαναν ένα αξιόλογο παιχνίδι απέναντι στη Ρεν αλλά στο τέλος δέχθηκαν το γκολ που τους υποχρέωσε στην ήττα με 2-1.

Σε ένα γεμάτο Παγκρήτιο, οι Κρητικοί θα ψάξουν άλλη μία έκπληξη απέναντι σε μία γερμανική, ομάδα μετά τη νίκη τους επί της Χοφενχάιμ. Το G/G προσφέρεται σε απόδοση 1.78 στη Novibet.

Η Λεβερκούζεν φτάνει στην Κρήτη σε εξαιρετική κατάσταση, με πέντε διαδοχικές νίκες σε όλα τα μέτωπα και απόσταση μόλις ενός βαθμού από την πρώτη θέση της Μπουντεσλίγκα.

Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΟΦΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 200

Στο Conference League, ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ένα από τα μακρύτερα ταξίδια της σεζόν, με προορισμό το Αλμάτι και αντίπαλο την Καϊράτ. Οι «πράσινοι» μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα τους απέναντι στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα (2-1) θέλουν να δώσουν συνέχεια.. Ο Νίστρουπ βλέπει την ομάδα του να ανεβάζει στροφές και στο πρωτάθλημα, όπως φάνηκε από το εμφατικό 5-1 επί του Αστέρα Τρίπολης.

Το κακό νέο είναι η απώλεια του Αζεντίν Ουναΐ. Ο Μαροκινός μέσος υπέστη σοβαρή θλάση και θα μείνει εκτός για περίπου δύο μήνες, με την επιστροφή του να τοποθετείται στις αρχές της νέας χρονιάς.

Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΚΑΪΡΑΤ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 50

Στο Καζακστάν το «τριφύλλι» έχει τον ρόλο του φαβορί, όμως θα πρέπει να το επιβεβαιώσει μέσα στο γήπεδο, με το διπλό να βρίσκεται σε απόδοση 1.67.

Επιπλέον, με πάνω από 800 αγορές για κάθε αγώνα, οι παίκτες έχουν στη διάθεσή τους combo bets, ειδικό στοίχημα για τον τρόπο που θα σημειωθούν τα γκολ, ενισχυμένες αποδόσεις, αλλά και στατιστικές αγορές όπως κάρτες, κόρνερ και πέναλτι.

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