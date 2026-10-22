Η νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στην Καϊράτ σε απόδοση* 50

Ο Παναθηναϊκός άρχισε με το δεξί την πορεία του στη League Phase του Conference League και είναι έτοιμος να συνεχίσει με νέο «τρίποντο», αυτή τη φορά στο Αλμάτι με την Καϊράτ (17:30)!

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ μπήκε στο… σπριντ των 6 αγωνιστικών στη League Phase με νίκη επί της Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ, όπου το 2-1 έφερε το πρώτο «τρίποντο» αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτύπωσε την ισοπεδωτική εμφάνιση των «πράσινων» που είχαν 31 τελικές και είχαν τη δυνατότητα να σκοράρουν… πολλαπλάσιες φορές!

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Το «τριφύλλι» προηγείται στο πρωτάθλημα, επιστρέφοντας στις νίκες με το εμφατικό 5-1 επί του Αστέρα στο ΟΑΚΑ και τώρα είναι η ώρα να «αλώσει» και το μακρινό Αλμάτι στο Καζακστάν, υποτάσσοντας στις ορέξεις του και την Καϊράτ!

Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΚΑΪΡΑΤ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 50 *

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