Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: «Πολλά τα ονόματα, αλλά ο εκλεκτός του Ριμπάλτα είναι άλλος»

Όσα είπε ο Γιώργος Τσακίρης στην εκπομπή Galacticos by Interwetten για τα ονόματα που έχουν ακουστεί για την ΑΕΚ για τη θέση του χαφ.

Αρκετή ονοματολογία προέκυψε στην ΑΕΚ για τη θέση του χαφ, ωστόσο η περίπτωση που δουλεύει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί, όπως ανέφερε ο Γιώργος Τσακίρης στην εκπομπή του Gazzetta, Galacticos by Interwetten.

«Και για την ΑΕΚ γράφτηκε η περίπτωση του Αλβανού μέσου της Βίτζεβ Λοτζ, Γιούλιαν Σέχου που είχε γραφτεί και για τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει κάτι για την ΑΕΚ, δεν έχει ασχοληθεί με την περίπτωσή του», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:

«Ο Εντσάμ έπιασε στη Σάμσουνσπορ για τρία χρόνια, αλλά δεν είναι αυτό που κοιτάζει η ΑΕΚ. Τον Μπαρίνοφ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, όντως ο Νίκολιτς θα τον ήθελε, αλλά για να αποκτηθεί θα έπρεπε να μείνει ελεύθερος. Δεν ξέρω αν μπορεί να βρεθεί τρόπος για την απόκτησή του, αλλά σήμερα που μιλάμε για την ΑΕΚ δεν είναι αυτή η περίπτωση που τρέχει για τον χαφ. Άλλη είναι η υπόθεση και το όνομα του στόχου δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας. Πάντως επειδή ο Μπαρίνοφ είναι... καψούρα του Νίκολιτς, αφήνω ένα παραθυράκι».

Τέλος συμπλήρωσε: «Για τον Χόιμπιεργκ τα είπαμε χθες, δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή που μιλάμε να γίνει κάτι. Ο Ριμπάλτα αναμένεται να γυρίσει στην Αθήνα στις 28 Ιουνίου και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουν τα θέματα απόκτησης χαφ-στόπερ, αλλά και τα θέματα με Γιόβιτς και Πήλιο σχετικά με το αν θα ανανεώσουν».