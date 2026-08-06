Ο Κριστιάν Κουαμέ υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού και θα χρειαστεί να μείνει εκτός για αρκετό διάστημα.

Στράφι θα πάει το καλό ξεκίνημα του Κριστιάν Κουαμέ στη φετινή προετοιμασία του Άρη, αφού ο 28χρονος Ιβοριανός φορ υπέστη βαριά θλάση (δευτέρου βαθμού) στον δικέφαλο και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός για καιρό.

Ο επιθετικός των «κιτρίνων» αναμένεται λείψει για περίπου έναν μήνα χάνοντας τα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος με Καλαμάτα εκτός (22/08), ΟΦΗ εντός (29/08) και ΑΕΚ εκτός (05/09), αλλά και το πρώτο του Κυπέλλου Ελλάδος με την Αναγέννηση Καρδίτσας (17/08).

Ο Κριστιάν Κουαμέ ήρθε στον Άρη τον περασμένο Γενάρη από τη Φιορεντίνα κι έκτοτε έχει πραγματοποιήσει 12 συμμετοχές σκοράροντας και δύο τέρματα.