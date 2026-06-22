Μουντιάλ 2026: Πρώτος σκόρερ ever με 17 τέρματα μετά από γκολάρα ο Μέσι
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Το... κάστρο του Κλόζε έπεσε! Ο σταρ της Αργεντινής, Λιονέλ Μέσι, μπορεί να έχασε πέναλτι, αλλά στη συνέχεια με εξαιρετικό γκολ έγινε ο Νο1 σκόρερ όλων των Μουντιάλ με 17 τέρματα.
Πριν το τέλος του πρώτου 45λεπτου στο Αργεντινή - Αυστρία ο Μέσι σκόραρε για το 1-0. Με αυτό το γκολ έφτασε στα 17 και είναι πλέον πρώτος σκόρερ στα Παγκόσμια Κύπελλα. Οι πρώτοι της λίστας:
1. Λιονέλ Μέσι 17 γκολ
2. Μίροσλαβ Κλόζε 16 γκολ
3. Ρονάλντο 15 γκολ
4. Γκερντ Μίλερ 14 γκολ
- Κιλιάν Μπαπέ 14 γκολ
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