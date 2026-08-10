Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ταξίδι του για τη Σόφια έχοντας ενισχύσεις ενόψει του σημαντικού αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948, αλλά και ντεμπούτο του νέου πούλμαν.

Νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας (10/08) η αποστολή του Παναθηναϊκού πέταξε για τη Σόφια με σκοπό να γυρίσει πίσω έχοντας στις αποσκευές της την πρόκριση για τα Play Offs του Conference League.

Οι «πράσινοι» μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ πρέπει την Τρίτη (11/08-20:30) να κερδίσουν το «Βασίλ Λέφσκι», προκειμένου να ξεπεράσουν το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948 στην κανονική διάρκεια, διαφορετικά θα πρέπει να πάνε στα αβέβαια μονομάτια της παράτασης και της διαδικασίας των πέναλτι για να πάρουν την πρόκριση.

Οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» έφτασαν στο «Ελ. Βενιζέλος», με το νέο πούλμαν της ομάδας να κάνει ντεμπούτο, όντας αρκετά αισιόδοξοι για την έκβαση του αγώνα δείχνοντας πίστη στις ικανότητές τους και τη δουλειά που κάνουν με τον Τζέικομπ Νίστρουπ.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τεττέη, Ραστόντερ και Ντέσερς.

Μαζί με την ομάδα ταξίδεψαν και οι Κάνγκουα και Τσάπρας, παρ' ότι δεν μπορούν να αγωνιστούν. Επιθυμία του προπονητή είναι το να βρίσκονται μαζί όλοι οι παίκτες, οι οποίοι δεν ακολουθούν κάποιο πρόγραμμα για τραυματισμούς.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έβγαλαν φωτογραφίες με κάποιους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν εκεί ενώ υπέγραψαν και μερικά αυτόγραφα.

Το βίντεο από την άφιξη της αποστολής