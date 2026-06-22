Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού για την πώληση του Τσάπρα στον Παναθηναϊκό και το αντίο του παίκτη στην πρώην ομάδα του.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Τριαντάφυλλου Τσάπρα και το ίδιο έκανε και ο Λεβαδειακός.

Η ομάδα της Βοιωτίας ευχαρίστησε τον 24χρονο δεξιό μπακ για την προσφορά του και ο Τσάπρας προχώρησε σε μία δήλωση για τον Λεβαδειακό, τον οποίο χαρακτήρισε δεύτερη οικογένεια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λεβαδειακού: «Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Τριαντάφυλλου Τσάπρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Τριαντάφυλλος αποτέλεσε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για την οικογένεια του Λεβαδειακού. Δεν υπήρξε απλώς ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας μας. Αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της φιλοσοφίας του Λεβαδειακού. Μέσα από σκληρή δουλειά, αφοσίωση, υπομονή και απόλυτο σεβασμό στη φανέλα που φόρεσε, εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της γενιάς του και συνέβαλε καθοριστικά στις επιτυχίες του συλλόγου τα τελευταία χρόνια.

Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου μας αγωνιζόμενος συνολικά για εννιά χρόνια και την τελευταία επταετία αποτέλεσε σταθερά μέλος της πρώτης ομάδας, μετρώντας συνολικά 167 συμμετοχές (13 γκολ, 27 ασίστ).

Η μεταγραφή του αποτελεί δικαίωση για τον ίδιο, αλλά και για τον Λεβαδειακό, που διαχρονικά επενδύει στην εξέλιξη και την ανάδειξη νεαρών Ελλήνων ποδοσφαιριστών, με την ποιότητα και τον χαρακτήρα του Τσάπρα.

Τριαντάφυλλε, σε ευχαριστούμε για όσα προσέφερες στην ομάδα μας. Για τις στιγμές που ζήσαμε μαζί και για τον τρόπο με τον οποίο τίμησες το έμβλημα και τη φανέλα της ομάδας μας.

Σου ευχόμαστε από καρδιάς υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη νέα πρόκληση της καριέρας σου.

Ο Λεβαδειακός θα είναι πάντα το σπίτι σου!».

Η δήλωση του Τσάπρα

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας ανέφερε για την πρώην ομάδα του: «Εννιά χρόνια γεμάτα αναμνήσεις, στιγμές, χαρές και συγκινήσεις. Ο Λεβαδειακός θα είναι πάντα για εμένα δεύτερη οικογένεια. Μέσα στα χρόνια αυτά, έκανα φίλους που θα έχω μια ζωή, ζήσαμε στιγμές που θα έχω μέσα μου χαραγμένες για πάντα και δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τη διοίκηση, το επιτελείο, τους συμπαίκτες μου για όσα ζήσαμε και που ήταν πάντα δίπλα μου, αλλά και όσους συνεργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια.

Ευχαριστώ τους φιλάθλους που μας εμψύχωναν σε κάθε αγώνα.

Θέλω επίσης να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον πρόεδρο που πίστεψε σε μένα από την πρώτη στιγμή και ήταν δίπλα μου και δίπλα σε όλη την ομάδα σε καλές και σε άσχημες μέρες.

Φεύγω γεμάτος ευγνωμοσύνη και περηφάνια που φόρεσα αυτή τη φανέλα.

Κλείνοντας θέλω να ευχηθώ στον Λεβαδειακό να έχει μόνο επιτυχίες και κάθε επόμενη χρονιά να είναι καλύτερη από την προηγούμενη.

Ευχαριστώ πολύ!».