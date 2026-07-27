Το «αντίο» του Γεντβάι από τον Παναθηναϊκό: «Θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου»

Ο Γεντβάι αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό, μετά από τρία χρόνια παρουσίας μέσα από ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα στα social media.

Ο Τιν Γεντβάι όπως είναι γνωστό αποτελεί επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό και μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram θέλησε να πει το δικό του αντίο στους οπαδούς του Τριφυλλιού.

Ο Κροάτης μετακομίζει στην Αλ Σαμπάμπ μετά από τρια χρόνια στους Πράσινους και το όφελος για την πράσινη ΠΑΕ είναι ότι εξοικονομεί ένα εκατ. ευρώ που ήταν το συμβόλαιο του στόπερ, συν τις όποιες προμήθειες που είχαν οι εκπρόσωποί του.

Ο άλλοτε παίκτης Λοκομοτίβ Μόσχας και Λεβερκούζεν αποχαιρέτησε τους οπαδούς τονίζοντας πως η Αθήνα θα έχει πάντα μια θέση στην καρδιά του: «Τρία χρόνια. Τόσες πολλές αναμνήσεις.Είμαι ευγνώμων για όλα, και ιδιαίτερα για τους συμπαίκτες μου, όλους τους ανθρώπους του συλλόγου, τους φίλους μου και τους φιλάθλους για όλη τη στήριξη που μου έδειξαν τα τελευταία τρία χρόνια.Τώρα είναι η ώρα για ένα νέο κεφάλαιο, όμως η Αθήνα θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές της οικογένειάς μου και στη δική μου. Αυτή η πόλη μας χάρισε αξέχαστες αναμνήσεις, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Είναι επίσης το μέρος όπου γεννήθηκε ο πρωτότοκος γιος μας, κάτι που κάνει την Αθήνα ακόμη πιο ξεχωριστή για εμάς. Εύχομαι σε όλους στον Παναθηναϊκό τα καλύτερα και μια επιτυχημένη σεζόν.Σας ευχαριστώ και τα λέμε σύντομα, Τιν».

Να θυμίσουμε πως συνολικά μέτρησε 95 εμφανίσεις με τη φανέλα των Πρασίνων όπου βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα επτά φορές και μοίρασε δύο ασιστ.