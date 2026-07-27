Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς την προετοιμασία του για τη δεύτερη αναμέτρηση με την Πάκσι (30/07, 21:30).

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε σήμερα (27/7) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Πάκσι (30/07, 21:30) στο ΟΑΚΑ.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την καθιερωμένη προθέρμανση, η οποία περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης και κινητικότητας. Στη συνέχεια, οι Πράσινοι δούλεψαν στην κυκλοφορία της μπάλας, δίνοντας έμφαση στη γρήγορη μεταβίβαση, στις σωστές αποστάσεις μεταξύ των γραμμών και στη δημιουργία επιλογών για τον κάτοχο της μπάλας.

Ακολούθησε το τακτικό κομμάτι. Οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν στις τοποθετήσεις τους και στην αμυντική και επιθετική λειτουργία.

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με παιχνίδι, μέσα από το οποίο το τεχνικό επιτελείο έδωσε έμφαση στην ένταση, στη γρήγορη λήψη αποφάσεων και στις συνεργασίες.Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με εξάσκηση τόσο στα επιθετικά όσο και στα αμυντικά στημένα.

Η επόμενη προπόνηση του «τριφυλλιού» είναι προγραμματισμένη για αύριο (28/7) το πρωί.