Οι «πράσινοι»… καμικάζι και το κόλπο του Αντίνο!
Εκεί οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» έκαναν την εμφάνιση τους με ποδήλατα και τις εντυπώσεις έκλεψε ο Σαντίνο Αντινο.
Ο Αργεντινός άσος πάτησε τα φρένα και σήκωσε την πίσω ρόδα στον αέρα, εντυπωσιάζοντας με τις ποδηλατικές του ικανότητες.
☘️ Οι «πράσινοι»… καμικάζι και το κόλπο του Αντίνο!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 22, 2026
🇳🇱 Η κάμερα του Gazzetta ήταν στην άφιξη με ποδήλατο των παικτών του Παναθηναϊκού για την πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία με τον Αντινο να κλέβει τις εντυπώσεις!#paofc pic.twitter.com/kDfvvoszQ2
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