Οι «πράσινοι»… καμικάζι και το κόλπο του Αντίνο!

Η κάμερα του Gazzetta ήταν στην άφιξη με ποδήλατο των παικτών του Παναθηναϊκού για την πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία με τον Αντινο να κλέβει τις εντυπώσεις! Αποστολή στην Ολλανδία: Νίκος Αθανασίου

Εκεί οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» έκαναν την εμφάνιση τους με ποδήλατα και τις εντυπώσεις έκλεψε ο Σαντίνο Αντινο.

Ο Αργεντινός άσος πάτησε τα φρένα και σήκωσε την πίσω ρόδα στον αέρα, εντυπωσιάζοντας με τις ποδηλατικές του ικανότητες.