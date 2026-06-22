Το αφιέρωμα της Λίβερπουλ στον Σεμπάστιαν Λέτο και η πίκρα του που δεν κατάφερε ν' αγωνιστεί για μεγάλο διάστημα στο Άνφιλντ.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο εντάχθηκε στη Λίβερπουλ, έγινε μέλος της, αλλά δεν κατάφερε να μείνει για πολλά χρόνια στον τεράστιο αγγλικό σύλλογο.

Ο Αργεντινός τεχνικός της Κηφισιάς πλέον, δεν κατάφερε λόγω του διαβατηρίου να παίξει στην Premier League κι έτσι ήρθε στην Ελλάδα, αρχικά για τον Ολυμπιακό κι έπειτα για τον Παναθηναϊκό. Στην επίσημη ιστοσελίδα της Λίβερπουλ, θύμισαν την περιπέτεια του Λέτο και ο ίδιος εκμυστηρεύτηκε τα όσα έγιναν. Αναφέρθηκε στη χαρά του, αλλά και παράλληλα στην πίκρα που του έμεινε από το σύντομο πέρασμα.

«Τέσσερα παιχνίδια και ένα διαβατήριο που ανακλήθηκε: Η ιστορία της ασυνήθιστης καριέρας του Σεμπάστιαν Λέτο στην Λίβερπουλ», είναι ο τίτλος στο αφιέρωμα των «κόκκινων» στον Λέτο.

Στη συνέχεια αναφέρεται το περιστατικό και φιλοξενούνται δηλώσεις του Αργεντινού: «Είναι ένα ερώτημα που ο Σεμπάστιαν Λέτο αναγκάζεται να κάνει εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Τι θα ήταν καλύτερο: να είχε απολαύσει την πιο σύντομη γεύση του ονείρου του ή να μην το είχε ζήσει ποτέ όλο;

Ο Αργεντινός έφτασε στη Λίβερπουλ το 2007, αλλά περιορίστηκε σε μόλις τέσσερις συμμετοχές σε δύο χρόνια – χωρίς δική του υπαιτιότητα.

Γραφειοκρατικά ζητήματα - ένα ανακληθέν ιταλικό διαβατήριο και οι αρνήσεις έκδοσης άδειας εργασίας - σήμαιναν ότι η καριέρα του Λέτο στο Άνφιλντ τελείωσε σχεδόν αμέσως μόλις ξεκίνησε.

"Αυτή τη λύπη μου, θα την κρατήσω για όλη μου τη ζωή", λέει στο Liverpoolfc.com ο Λέτο, τώρα 39 ετών και προπονητής της Κηφισιάς, που αγωνίζεται στην ελληνική Super League.

"Αν χρειαζόταν να απαντήσω στην ερώτηση, φυσικά και θα την ξαναζούσα. Επειδή αυτή η εμπειρία σου δίνει η ζωή, πολλοί παίκτες ή πολλοί άνθρωποι δεν θα νιώσουν ποτέ αυτό το συναίσθημα του να βρίσκονται σε αυτό το είδος συλλόγου. Από τη μία πλευρά είμαι χαρούμενος, από την άλλη είμαι πολύ, πολύ λυπημένος"».

Στη συνέχεια μιλάει για τις κόντρες του στην Ελλάδα με τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος τον είχε επιλέξει στη Λίβερπουλ, αλλά και για την επιθυμία του, που δεν είναι άλλη από το να προπονήσει στην Premier League.

«Όταν βρισκόταν στα πρόθυρα της υπογραφής του στη Ρίβερ Πλέιτ από τη Λανούς, επίσης ομάδα του Μπουένος Άιρες, υπήρξε ενδιαφέρον από τη Λίβερπουλ και η απόφαση ήταν εύκολη.

Έχοντας συμφωνήσει για τη μεταγραφή οκτώ μήνες νωρίτερα, ο Λέτο εντάχθηκε πριν από την έναρξη της σεζόν 2007-08.

"Η πρώτη μου μέρα που πήγα στη Λίβερπουλ από την Αργεντινή για να συναντήσω τέτοιου είδους παίκτες. Στίβεν Τζέραρντ, Χαβιέ Μασεράνο, Τσάμπι Αλόνσο , Αρμπελόα, Σάμι Χίπια, Φάμπιο Αουρέλιο, παίκτες που μπορείς να δεις στο PlayStation ή στην τηλεόραση στην Premier League", λέει ο Λέτο. "Μετά τους συναντάς, απολαμβάνεις τα αποδυτήρια μαζί τους".

Ο Ραφαέλ Μπενίτεθ , ο οποίος ήταν ανταγωνιστής του Λέτο στην Ελλάδα την περασμένη σεζόν, εντυπωσιάστηκε αρκετά από τον αριστερό εξτρέμ ώστε να του δώσει μια ευκαιρία από την αρχή.

Ο 20χρονος έκανε το ντεμπούτο του από την αρχή σε έναν αγώνα για τα προκριματικά του Champions League εναντίον της Τουλούζ στο Άνφιλντ. Στη συνέχεια έδωσε ασίστ στον Φερνάντο Τόρες εκτός έδρας με τη Ρέντινγκ.

Η τρίτη του εμφάνιση για τον σύλλογο ήρθε στην Ευρώπη, και πάλι στην αρχική ενδεκάδα σε έναν εντός έδρας αγώνα της φάσης των ομίλων με τη Μαρσέιγ.

"Το ότι μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία, σημαίνει πολλά, σημαίνει ότι ο προπονητής έβλεπε κάτι σε μένα", αναλογίζεται ο Λέτο. "Δυστυχώς χάσαμε το παιχνίδι, δεν έπαιξα τόσο καλά σε εκείνο το παιχνίδι.

Αλλά αυτό είναι ένα παιχνίδι που θα θυμάμαι γιατί σε τόσο μικρή ηλικία είχα την ευκαιρία να παίξω Champions League στο Άνφιλντ και να ακούσω το You'll Never Walk Alone . Φανταστικό, καταπληκτικό. Είκοσι χρόνια πριν, ακόμα θυμάμαι σαν να ήταν χθες".

Μία ακόμη εμφάνιση – σε έναν αγώνα του Λιγκ Καπ με την Κάρντιφ Σίτι – επρόκειτο να πραγματοποιηθεί πριν η καριέρα του Λέτο στη Λίβερπουλ τεθεί επ' αόριστον σε αναμονή.

Ο Λέτο, ο οποίος δεν είχε συμβόλαιο, κατάφερε να κάνει τη μεταγραφή επειδή είχε ιταλικό διαβατήριο μέσω του παππού και της γιαγιάς.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, οι αρχές στην Ιταλία ξεκίνησαν έρευνα για χιλιάδες αιτήσεις ιθαγένειας και, στο πλαίσιο αυτής, ο Λέτο κατέληξε να χάσει το ευρωπαϊκό του διαβατήριο.

Η απάντηση του Λίβερπουλ ήταν να προσπαθήσει να λάβει άδεια εργασίας, αλλά αυτές οι προσπάθειες απορρίφθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων.

Αυτό άφησε τον Λέτο σε αβεβαιότητα. "Μετά από πέντε χρόνια, όλες οι καταστάσεις διορθώθηκαν και πήρα πίσω το διαβατήριο, όλα ήταν νόμιμα", αποκαλύπτει με οδυνηρό τρόπο. "Ευτυχώς έλυσα το πρόβλημα αργότερα, αλλά δυστυχώς έχασα την ευκαιρία να συνεχίσω την καριέρα μου στη Λίβερπουλ".

Τον Αύγουστο του 2008, ο Λέτο μεταγράφηκε δανεικός στον Ολυμπιακό με την ελπίδα ότι αυτό θα εμπλουτίσει το βιογραφικό του και θα ενισχύσει την υπόθεσή του για άδεια εργασίας.

Το τέχνασμα, ωστόσο, δεν ήταν επιτυχές και ο Λέτο έφυγε μόνιμα για την Ελλάδα το επόμενο καλοκαίρι, διασχίζοντας το όριο στο "ντέρμπι των αιώνιων εχθρών" μετακομίζοντας στον Παναθηναϊκό.

Φεύγοντας από τη Λίβερπουλ, ο Λέτο λέει: "Για να είμαι ειλικρινής, όπως λέω πάντα, "Γιατί; Γιατί δεν είχα αυτή την ευκαιρία; Ίσως είναι καλύτερα να μην έχω αυτή την εμπειρία. Επειδή ας πούμε ότι δεν λειτούργησε λόγω της ποδοσφαιρικής εμπειρίας ή όσων συνέβησαν, αυτό μπορείς να συνεχίσεις. Αλλά εγώ συνεχίζω 20 χρόνια γνωρίζοντας, [λόγω αυτού του προβλήματος ότι δεν είχα αυτή την ευκαιρία.

Αλλά αυτό με βοήθησε επειδή πίστευα ότι μπορούσα να το κάνω – όχι εύκολα, αλλά είχα τη δυνατότητα να γίνω μέλος της οικογένειας της Λίβερπουλ".

Ο Λέτο μετακόμισε στην Ελλάδα, την Ιταλία και τη Μέση Ανατολή στο ποδοσφαιρικό του ταξίδι και σχεδόν παντού έχει αναγνωριστεί ως ο πρώην παίκτης της Λίβερπουλ.

Ξεκίνησε την προπονητική μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση το 2019, αρχικά ως βοηθός στην ιρανική Εστεγκλάλ και στη συνέχεια στην Αλ Γκαράφα στο Κατάρ και στην Κηφισιά.

Ο Λέτο ανέλαβε την τελευταία ομάδα μετά τον υποβιβασμό της από την κορυφαία ελληνική κατηγορία και γρήγορα άρχισε να αλλάζει τα πράγματα.

Η Κηφισιά κέρδισε την άνοδο στη Super League τη σεζόν 2024-25 κατακτώντας τη δεύτερη κατηγορία, με τον Λέτο να ανακηρύσσεται Προπονητής της Χρονιάς της κατηγορίας.

Η ομάδα του την περασμένη σεζόν, στην οποία συμμετείχε και ο πρώην νεαρός παίκτης της Λίβερπουλ, Γιάσερ Λαρουρί, πέτυχε την υψηλότερη θέση στην ιστορία της ομάδας στη Super League, στην 10η θέση.

Αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ δύο φορές και η προπονητική του πορεία είναι εν μέρει εμπνευσμένη από την εμπειρία της συνεργασίας του με τον Ισπανό.

Ο Λέτο λέει: "Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά λίγο πολύ 19, 20 χρόνια αργότερα, τον συναντάμε και τον αντιμετωπίζουμε δύο φορές. Ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο στην ευρωπαϊκή μου καριέρα και το να προσπαθώ να τον νικήσω ή να παίξω εναντίον του, αυτό το συναίσθημα ήταν καταπληκτικό.

Δυστυχώς δεν μπόρεσα να τον νικήσω, είναι ο Ράφα! Αλλά ήταν καταπληκτικό που τον είδα ξανά και σίγουρα έπαιξα εναντίον του".

Με ένα όνειρο να έχει τελειώσει με σκληρό τρόπο, μια φιλοδοξία που έχει τώρα ο Λέτο σε αυτό το στάδιο της ζωής του είναι να επιστρέψει στο Άνφιλντ με μια ομάδα υπό τις οδηγίες του.

"Είμαι ονειροπόλος, μου αρέσει να ονειρεύομαι πολύ, όπως όλοι" καταλήγει.

"Ειδικά στο ποδόσφαιρο, από μέρα σε μέρα, μπορεί να σου επιφυλάσσει πολλές ωραίες εκπλήξεις και θα ήθελα μια μέρα πρώτα να προσπαθήσω να αποκτήσω προπονητική εμπειρία στην Premier League, επειδή πιστεύω ότι είναι ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα στον κόσμο. Αυτή θα είναι μια πολύ σημαντική πρόκληση για μένα.

Αλλά ναι, για μία από τις ομάδες μου το να αντιμετωπίσει τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, ν' ακούσει το You'll Never Walk Alone , θα είναι μια πραγματικά, πραγματικά εκπληκτική εμπειρία».