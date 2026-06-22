Ο Νίκος Αθανασίου με την βοήθεια του Wyscout γράφει για το αγωνιστικό προφίλ του Ινάκι Πένια που μετακομίζει από την Μπαρτσελόνα στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την μεταγραφή του βασικού του τερματοφύλακα και ο Ινάκι Πένια είναι ο εκλεκτός του Τριφυλλιού. Οι Αθηναίοι με 2.8 εκατομμύρια ευρώ αγόρασαν τον Ισπανό κίπερ από την Μπαρτσελόνα και έκλεισαν την τριπλέτα κάτω από τα δοκάρια. Ο Ισπανός θα είναι το αδιαμφισβήτητο νούμερο ένα, ο Τσάβες δεύτερος και ο Κότσαρης τρίτος, προσφέροντας μία αξιόπιστη τριάδα επιλογών για την υπεράσπιση της εστίας. Πέρα από τα γνωστά, δηλαδή το ότι ο Πένια αποτελεί προιόν της ακαδημίας των Καταλανών που δεν κατάφερε να καθιερωθεί στους ''μπλαουγκράνα'', πάμε με την βοήθεια του Wyscout, των αριθμών και την παρακολούθηση στοχευμένων βίντεο, να καταγράψουμε το αγωνιστικό προφίλ του 27χρονου άσου.

Τα φυσικά χαρακτηριστικά και το στιλ του παιχνιδιού

Ο Ινάκι Πένια βλέπει τον κόσμο από τα 184 εκατοστά και για την θέση του δεν θεωρείται ''ψηλός''. Ανήκει στη... συνωμοταξία των τερματοφυλάκων από την Ιβηρική όπου βγάζουν το ψωμί τους όντας ''κοντύτεροι'' από το ιδανικό, με τον Νταβίντ Ράγια της Άρσεναλ να αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα. O Πένια λειτουργεί ως sweeper-keeper ή ως τερματοφύλακας-λίμπερο, παίζοντας συχνά αρκετά μέτρα μακριά από την εστία και λειτουργώντας σαν ένας έξτρα αμυντικός... καθαρίζοντας τις μπαλιές στην πλάτη της άμυνας.

Μεγάλη ποιότητα με την μπάλα στα πόδια

Τόσο στη Μπαρτσελόνα όσο και στην Έλτσε όπου έπαιξε πέρσι ως δανεικός, η μπάλα περνούσε από τα πόδια του σαν να μιλάμε για έναν τοπ τεχνικά κεντρικό αμυντικό με μεγάλη ικανότητα στο ''χτίσιμο'' των επιθέσεων. Είτε για μακρινές μεταβιβάσεις, είτε για χαμηλές διαγώνιες πάσες, είτε για πάσες ανάμεσα στις γραμμές, είτε για ψηλές μπαλιές στα 20-25 μέτρα. Ο Πένια λειτουργεί ως ακόμη ένας ''κανονικός'' παίκτης στο build up και όχι ως ο... κλασσικός τερματοφύλακας. Είναι εντυπωσιακή η παρουσία του σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι απλά ένας κίπερ που συμμετέχει στο build up, είναι ένας playmaker χάρη στην μεγάλη ποιότητα που έχει τεχνικά αλλά και σε επίπεδο ανάγνωσης των καταστάσεων και την λύσεων που προκύπτουν μέσα στο παιχνίδι.

Τα ρεφλέξ και οι αριθμοί του

Αν και δεν είναι ο άσος που... σκεπάζει το τέρμα με την παρουσία του, έχει πολύ γρήγορες αντιδράσεις, καλά ρεφλέξ και είναι αποτελεσματικός στη βασική του δουλειά. Δηλαδή στο να διατηρεί ανέπαφη την εστία του.

Για ένα κίπερ είναι σημαντικό τα γκολ που έχει δεχθεί να είναι λιγότερα από το προσδοκώμενο. Συνολικά σε 210xCG, έχει δεχθεί 197, δηλαδή 13 λιγότερα από αυτά που δεχόταν ένας ''μέσος'' τερματοφύλακας.

Την σεζόν 2018-2019 στη δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα έκανε την καλύτερη του σεζόν σε αυτό το κομμάτι, αποτρέποντας 7 ''σίγουρα'' τέρματα.

Πέρσι ήταν ακριβώς στον μέσο όρο(28-27.9xCG), στις δύο ενεργές του σεζόν στη Μπαρτσελόνα, πέρσι δέχθηκε 2.5 γκολ παραπάνω(29-26.5xCG) και πρόπερσι απέτρεψε 1.7 προσδοκώμενα γκολ. (35-33.3xCG)

Αξιόπιστος και με γροθιές στις εξόδους

Όσον αφορά τις εξόδους, παρότι το ύψος του δεν τον βοηθά, έχει την αυτοπεποίθηση και την σιγουριά να βγει από την γραμμή του και να... καθαρίσει τις φάσεις στον αέρα. Γνωρίζοντας πως δεν έχει το εκτόπισμα να επιβληθεί και να μπλοκάρει, χρησιμοποιεί σχεδόν πάντα τις γροθιές του για να απομακρύνει. Στη συντριπτική πλειοψηφία των παρεμβάσεών του είναι αποτελεσματικός, έχοντας πολύ καλό timing στις εξόδους του.

Το συμπέρασμα

Συμπερασματικά, ο Παναθηναϊκός με ένα ποσό της τάξης των 2.8 εκατομμυρίων ευρώ πήρε έναν κίπερ που στον πρότερο ποδοσφαιρικό του βίο έκανε την δουλειά και την έκανε καλά. Προφανώς ξεχωρίζει για όσα κάνει με την μπάλα στα πόδια, χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι ''μέτριος'' κάτω από τα δοκάρια. Είναι καλός. Θεωρητικά θα τον βοηθήσει το γεγονός πως έρχεται στην Αθήνα ως το νούμερο 1, θα του δώσει αυτοπεποίθηση και ρυθμό μέσα από τις αναμετρήσεις, στοιχεία που είχε σπάνια ως τώρα στην καριέρα του.

Τα υπόλοιπα στο χορτάρι...